なんだ、この小さいマウスは!? ……と思ったら、小さいのには理由があった【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も午後となり、ますますの盛り上がりを見せています！

ビーエリアは、同社の取扱製品を展示しています。

個人的なオススメは、新製品のマウス「Orcus（オルクス）」。コンパクトなボディーを指先で動かすような操作感で、移動先での使用など、使い勝手が良さそうです。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！