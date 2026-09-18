SPYGEAブースのSPYGEAパネルがデカすぎてSPYGEAだわ【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目がスタート！

ストリーマーのSPYGEAさんが、ブースを出展していました。個人名を冠したでブース出展って、すごいですね。

彼のこれまでの経歴の展示や、コラボ商品などのサンプルが置かれています。期間中に、本人の降臨もあるかもしれませんね？

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！