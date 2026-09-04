コーヒーを飲みながらゆっくり考えて！　仙台市一番町に「解かないと帰れない」謎解きカフェ 誕生

仙台の街に、扉を開けたら最後、謎を解くまで出られないカフェができます！

杜の都・仙台の街歩きの合間や、仕事帰りのひと息に、いつもと少し違う「知的なワクワク」を取り入れてみませんか？

"謎を解かないと帰れない"新感覚の体験型カフェが東北初登場

2026年9月15日（火）、仙台市青葉区一番町に「謎解きカフェ はてな珈琲店 仙台一番町店」がオープン。横浜・新宿・銀座・梅田・池袋・なんば、神戸、福岡に続く全国9番目、東北では初の出店の"謎を解かないと帰れない"をテーマにしたユニークな体験型カフェです。

時間に追われないからこそ心地いい、大人の思考の時間

ドリンクを受け取って席につくと、テーブルには一通の手紙と、厳重に鍵のかかった宝箱。すべてはここから始まります。一般的な脱出ゲームのような「制限時間60分」といったタイムリミットがなく、自分のペースで楽しめるのがはてな珈琲店の特徴です。急かされる緊張感の代わりにあるのは、コーヒーが冷めるのを気にしながらの謎解き時間。ギミックに没頭し、最後の鍵が開く達成感と驚きを味わえます。



謎はすべてオリジナル。所要時間はおよそ30〜60分で、気軽な一作から本格的な仕掛けまで揃い、行き詰まったらスタッフが助け舟を出してくれます。

最後の鍵がカチリと開く瞬間は、ひとりで来た休日にも、友人や恋人と盛り上がりたい日にもぴったり。初デートで向かい合って座っても、話題が尽きる心配がありません（笑）。

公式サイトから席だけ予約しておくとスムーズですが、空いていれば当日ふらりと寄っても大丈夫。今日はいつもと違う時間を過ごしたい、そんな気まぐれを受け止めてくれます。

さて、あなたは無事に帰れるでしょうか。一番町の5階で、挑戦状があなたを待っています。

謎解きカフェ はてな珈琲店 仙台一番町店

●開店日：2026年9月15日（火）

●所在地：宮城県仙台市青葉区一番町2丁目5-31 須藤ビル5階

●営業時間：11:30～22:00（最終入店 21:00）

●定休日：第二木曜日（祝日の場合は営業）

●料金：カフェ謎代(１作あたり1,650円)＋フードドリンク代(ドリンク550円)

※一人、謎１作〜とドリンク１杯〜の注文