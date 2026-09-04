コーヒーを飲みながらゆっくり考えて！ 仙台市一番町に「解かないと帰れない」謎解きカフェ 誕生
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
仙台の街に、扉を開けたら最後、謎を解くまで出られないカフェができます！
杜の都・仙台の街歩きの合間や、仕事帰りのひと息に、いつもと少し違う「知的なワクワク」を取り入れてみませんか？
"謎を解かないと帰れない"新感覚の体験型カフェが東北初登場
2026年9月15日（火）、仙台市青葉区一番町に「謎解きカフェ はてな珈琲店 仙台一番町店」がオープン。横浜・新宿・銀座・梅田・池袋・なんば、神戸、福岡に続く全国9番目、東北では初の出店の"謎を解かないと帰れない"をテーマにしたユニークな体験型カフェです。
時間に追われないからこそ心地いい、大人の思考の時間
ドリンクを受け取って席につくと、テーブルには一通の手紙と、厳重に鍵のかかった宝箱。すべてはここから始まります。一般的な脱出ゲームのような「制限時間60分」といったタイムリミットがなく、自分のペースで楽しめるのがはてな珈琲店の特徴です。急かされる緊張感の代わりにあるのは、コーヒーが冷めるのを気にしながらの謎解き時間。ギミックに没頭し、最後の鍵が開く達成感と驚きを味わえます。
謎はすべてオリジナル。所要時間はおよそ30〜60分で、気軽な一作から本格的な仕掛けまで揃い、行き詰まったらスタッフが助け舟を出してくれます。
最後の鍵がカチリと開く瞬間は、ひとりで来た休日にも、友人や恋人と盛り上がりたい日にもぴったり。初デートで向かい合って座っても、話題が尽きる心配がありません（笑）。
公式サイトから席だけ予約しておくとスムーズですが、空いていれば当日ふらりと寄っても大丈夫。今日はいつもと違う時間を過ごしたい、そんな気まぐれを受け止めてくれます。
さて、あなたは無事に帰れるでしょうか。一番町の5階で、挑戦状があなたを待っています。
謎解きカフェ はてな珈琲店 仙台一番町店
●開店日：2026年9月15日（火）
●所在地：宮城県仙台市青葉区一番町2丁目5-31 須藤ビル5階
●営業時間：11:30～22:00（最終入店 21:00）
●定休日：第二木曜日（祝日の場合は営業）
●料金：カフェ謎代(１作あたり1,650円)＋フードドリンク代(ドリンク550円)
※一人、謎１作〜とドリンク１杯〜の注文
このほかの役立つ東日本観光情報は「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」で！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
過去記事アーカイブ
- 2019年
- 05月
- 2018年
- 03月
- 2015年
- 11月