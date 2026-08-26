誰も教えてくれない秋の特等席。1000万本の花の絨毯を空から眺める裏技「キバナコスモスまつり」

足元を染め上げる1000万本のビタミンカラーを、ゴンドラから見下ろす瞬間を想像してみてください。

秋の気配が少しずつ深まる季節、スマホやパソコンの画面を眺めて暮らす日々をちょっとだけ離れて、自然の美しさを感じに外へ出かけてみましょう。

富山県南砺市のスキー場「イオックス・アローザ」では、一面に咲き誇るキバナコスモスが待っています。

日常を忘れて深呼吸。ビタミンカラーの花畑で心を満たすひととき

2026年9月12日〜10月12日の期間、富山県南砺市のスキー場「IOX-AROSA(イオックス・アローザ)」にて「キバナコスモスまつり」が開催されます。

毎年9月から10月上旬にかけて開催される秋恒例のフラワーイベントで、広大なスキー場のゲレンデ一面を埋め尽くすキバナコスモスが咲き誇り、黄色とオレンジの鮮やかな絨毯のような絶景が広がります。

散策路には、花の海に溶け込むような白い木製ベンチやカラフルな扉などのフォトスポットを設置。特別な道具がなくても、大切な人との笑顔や、旅の穏やかなワンシーンを鮮やかに残せます。

期間中の土・日・祝日には、ゲレンデの上空を進むゴンドラが運行します。ゆっくりと上空を進みながら、足元に広がる花の絨毯を眺める空中散歩は、ちょっと非日常的な気分が味わえます。

週末にはキッチンカーやマルシェも登場し、心地よい秋風の中でピクニック気分を満喫できます。愛犬と一緒に歩けるエリアも用意されています。秋晴れの休日、このオレンジ色のゲレンデへ深呼吸しに出かけてみませんか。

キバナコスモスまつり

●開催期間：2026年9月12日（土）～10月12日（月・祝）予定

●開催時間：9:00～16:30

●会場：イオックスアローザ／初級ゲレンデ・ハイジコース内（南砺市才川七アローザ村）

●住所：富山県南砺市才川七アローザ村

●料金：大人500円、小中学生200円 未就学児無料

※入場料（参考 2026年）