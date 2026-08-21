秋の旅に夕暮れの運河の思い出をプラス 「小樽運河ワインクルージング」で過ごす夕べが最高過ぎた
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
茜色に染まる運河の水面を眺めながら、揺れる船上でワイングラスを傾ける時間は格別です。
旅先で人混みを歩き回り、ホテルに戻ってただ眠るだけの夜じゃ、少しもったいない。せっかく訪れたなら、その街がいちばん美しく表情を変える黄昏の瞬間を、誰にも邪魔されずに肌で味わいたいもの。そんな大人のわがままに、心地よく寄り添ってくれる体験があります。
夕暮れの小樽運河で楽しむワインクルージング
「OMO5小樽 by 星野リゾート」は、2026年9月5日から11月15日までの土日祝日限定で、宿泊者専用の「小樽運河ワインクルージング」を運航します。
夕暮れ時の運河に浮かぶのは、テーブルクロスとクッションをしつらえた12名限定の特別仕様船。
船上ラウンジで供されるのは、小樽発祥の希少なブドウ「旅路」から生まれた2種類のワインです。オサワイナリーの白「Tabi」と北海道ワインのオレンジワインが放つ軽やかな香りに、名店「鮨処まえだ」の握り寿司やおつまみを合わせます。酢飯の酸味と芳醇な果実味が重なり、舌の上で驚くほどまろやかに溶け合っていく。ガイドが語る運河の歴史に耳を傾けながら、40分の航行時間をゆっくり堪能できます。
運行時間は9月が16時40分から、10月と11月は15時40分から。料金は乗船料と寿司、ワイン2種を含めて1名6,400円（税込）で、公式サイトから前日15時までの予約を受け付けています。
ガス灯にぽっと明かりが灯る時間、涼やかな秋風が頬を撫で、波に揺られながら味わう美酒とお寿司。ただ景色を眺める観光では出会えない豊かな小樽の宵が、この秋、特別な船の上で待っています。
小樽運河ワインクルージング
●期間：2026年9月5日（土）から11月15日（日）の土・日曜日、祝日限定
●料金：1名 6400円（税込）
（小樽運河クルーズ乗船、ワイン2種、お寿司・おつまみセット）
●時間：9月 16:40〜17:40／10・11月 15:40〜16:40
※OMO5小樽から小樽運河までの移動と乗船準備20分、運行時間40分
●定員：12名
●予約：公式サイトhttps://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5otaru/ にて前日15:00まで
●対象：宿泊者限定
備考：提供するメニューは仕入れ状況により変更になる可能性があります。
悪天候の場合は催行中止となる場合があります。
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