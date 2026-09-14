みやさとけいすけの工具探検隊 第147回
「ひのきのぼう」から卒業だ
ドライバー何本もいらない説！ 「差し替え式」なら省スペースなのにしっかり回せる
2026年09月14日 18時00分更新
小型のドライバーセットはジャマにならないため、机の上や引き出しの中へと常備するのに向いています。必要なときにスグに取り出せるため、工具箱を取りに行ったり、ドライバーを探して回らなくて済むからです。（関連記事）
●小型ドライバーは便利だけど、固いネジには力不足
しかし、小型のドライバーセットは、あくまで最初に使う手近な工具であって、例えるなら初期装備の「ひのきのぼう」みたいなものです。グリップが細いぶん、どうしても力が入れ難くなり、固いネジを回すのには向いていません。無理に回そうとすればネジをなめて頭を潰してしまったり、滑ってケガをしてしまう危険まであります。
それでも、しっかり押し付け慎重に回していけば、何とかなります。しかし、数本程度ならまだしも、10本、20本と数が増えると疲れますし、集中が途切れ、失敗してしまう確率が高くなりがち。とくに、ネジの本数が多い組み立て家具を扱うのであれば、素直に力を入れて回しやすいドライバーを用意するのがオススメです。
●本格ドライバーは場所を取る、電動はちょっと大げさ
とはいえ、そんな本気のドライバーをセットで揃えるのは、収納スペース的にも金銭的にも負担が大きくなりがち。それならば、いっそのこと電動ドライバーまで思い切ってしまうのもアリなんですが……大きく重たくなると、扱いにくくなってしまうので、それはそれで問題です。
小型のセットドライバーよりも力を入れやすく、それでいて、収納のしやすさと手頃な価格を実現しているドライバーはないかと探してみたところ、ビット交換が可能な差し替え式のドライバーにたどり着きました。
グリップがしっかりしているため、通常のドライバーとして過不足なく活躍できますし、ビットを交換すれば多くの種類のネジに対応可能。それでいて、収納はグリップ本体とビットだけで済むため、何本もドライバーを揃えるよりも省スペースです。いうならば、本格的な装備の最初の1歩、「どうのつるぎ」的な工具といえるでしょう。
多くの製品がありますが、個人的にグッと来たのが、ベッセルの「ボールグリップ差替ドライバーセット No.220W-3」（実売価格1000円前後）です。この工具を購入してみたので、紹介していきましょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第146回
自作PC机を焦がす前に！ 500度まで耐える「はんだ付け用シリコンマット」を買ってみた
-
第145回
自作PC100均から乗り換えて15年！ 700円前後のドライバーセットが今でも現役なワケ
-
第144回
自作PC精密ネジもトルク管理したい！ 締め付けを調整できる精密ドライバー「DADA」を試す
-
第143回
自作PC強風でシートが裂ける前に！手軽にガッチリ補強できる「ハトメパンチ」を試してみた
-
第142回
自作PCはんだごてでは難しい部品交換に！ コンパクトなホットエアーガン「8858A」を試す
-
第141回
自作PCそのハンディファンの回転数、本当？ 20万RPM対応の格安デジタル回転計を試す
-
第140回
自作PCハンダ付け時の「ちょっと押さえてて」をより手軽に！ 激安補助工具が意外と便利
-
第139回
自作PC仕上げの研磨がはかどる！毎分1万3000回で細部を磨く、手のひらサイズの電動サンダー「NeoSander」を試す
-
第138回
自作PC770円から買える平台車がアツい！ 通販で届いた重い荷物も家の中でスイスイ運べる
-
第137回
自作PCAmazonプライムデーで狙いたい！ 「もっと早く買えばよかった」工具5選
- この連載の一覧へ