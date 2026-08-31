ネジをほとんど回す機会がない人や、工具に興味がない人が選びがちなのが、100均のドライバー。最近はだいぶ品質も高くなり、たしかに「もうこれでいいじゃん」と思えるようなものもあります。しかしそれは、1本ずつ売られているような（100均としては）高価なシリーズだから。そのため、種類やサイズを揃えようとすれば、意外といいお値段になります。

普段使うような種類・サイズのドライバーをより安く手に入れたいのであれば、ドライバーセットを選ぶのが手っ取り早いでしょう。6本や8本セットになっているもので、これさえあればプラス、マイナスの2種類が複数サイズ手に入ります。

しかし、これだけの本数が、ドライバー1～2本の値段で買えるということは、それだけコストが安く、品質が悪いという意味でもあります。とはいえ、入手性の良さと価格の安さはやはり魅力で、自分も昔は100均の激安ドライバーセットを使っていました。

●100円セット、安いけど弱点はある

100均の激安ドライバーセットでも、実際、電池蓋のネジとかプラ製品のケースを開けるといった用途だと、そこまで不便じゃないんですよね。何より、コンパクトで机の上に常備してもジャマにならないので気に入っていました。

ただし、ちょっとでも固いネジだとすぐに舐めてしまいますし、場合によってはドライバーの方が負け、欠けたりします。また、グリップが細くて回しにくいとか、グリップの奥まで挿すと抜けなくなるといったトラブルもあります。こういった目に何度かあっていると、自然と老舗の工具メーカーのドライバーセットが気になってきます。

そうはいっても、半信半疑。いくらちゃんとしたメーカーといっても、安いセット品です。100均と比べれば高いとはいえ、品質はそこまで変わらないんじゃないか……？ と考えてしまうわけです。

●気づけば15年、今でも現役だった

とりあえず試してみるかと思って選んだのが、ホームセンターで売っていたアネックスツールの「8本組ドライバーセット」（No.5800）でした。具体的にいつ買ったのかは記憶にないですが、15年くらいは経ってると思います。たしか、500円くらいで購入した記憶が。

そこまで期待していなかったのですが、これが大正解。ネジにしっかり食いつきますし、グリップの回しやすさも断然上。専用ケースでコンパクトにまとまるので、出先で作業があるとわかっていれば、カバンに入れて持ち歩くのも簡単です。当然、机の上にあってもジャマになりません。結果、手元にあるスグ使にえるドライバーとして、今でも現役で活躍しています。

実はこのドライバーセット、今でも購入可能な現行品。さすがに値上がりしていますが、それでも700円前後とお手頃な価格です。そんなわけで、今回はこのドライバーセットを紹介しましょう。