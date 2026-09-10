ソフマップAKIBA アミューズメント館の名物バラエティー番組「グラドルあおてんじょ～!! vol.13」（略称：グラてん）が8月11日に開催され、水沢あおさん、木村絵里子さん、雪餅羽（のわん）もえさん、藤田あずささん、宮川みやびさん、櫻木はるさん、白石莉子さん、瀬名 葵さん、土田楓夏さんが登場した。

ちょうど1周年を迎えたグラてんだが、今回は姉妹番組「グラてん道場」からの勝ち上がり組で白石さんと瀬名さん、そして土田さんがゲスト参加。過去最多の9人のトークと撮影会が楽しめるとあって、会場も満員の状態で盛り上がった。イベント終了後にゲスト参加の3人に聞いたコメントは以下の通りだ。

【白石莉子】 「白いパワーストーン」をキャッチコピーに、清楚系イメージで売っていますので、「自分の殻をどう破るか」を念頭にトーク。際どい質問や無茶ぶりに全力で応えてしまい、「思ってたのと違う！」って驚かれました。話したことがある人からは「天然で独特で宇宙人みたいだ」とよく言われます（笑）。

【瀬名 葵】 vol.10にも参加したので2度目ですが、またステージに立つことができてうれしかったです。インパクトのある企画が多い「グラてん道場」では、つい夢中になって取り組んでしまうのですが、そこがウケるというか。みなさんが想像もつかないようなことをお見せして、ワクワクさせていきたいと思います。

【土田楓夏】 過去に1st DVDイベントを開催したことがありますが、今回は同じ事務所所属で友達のえりちゃん（木村さん）がいて心強かったし、レギュラーキャストのみなさんのリアクションがすごく勉強になりました。チアダンスで培った運動神経を活かしながら、バラエティーができるグラドルになることを目標にがんばりたいです。

また、vol.1から参加している櫻木さんは、「レースアンバサダーアワード2026 ルーキーディヴィジョン」グランプリ受賞という快挙を達成。「不安もしんどさもありましたが、ファンの方々が自分以上に熱くなって支えてくれたから、最後まで諦めずに走り切ることができました」と感謝の気持ちを述べた。ステージで奮闘する参加者の成長を見守れるのもグラてんの魅力。次回は9月23日の開催を予定している。