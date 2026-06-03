ソフマップAKIBA アミューズメント館の名物バラエティー番組「グラドルあおてんじょ～!! vol.10」（略称：グラてん）が5月22日に開催され、水沢あおさん、木村絵里子さん、櫻木はるさん、雪餅羽（のわん）もえさん、宮川みやびさん、瀬名 葵さん、猫宮かおるさんが登場した。
10回目を迎えたグラてんだが、木村さん、瀬名さん、猫宮さんの3人が初参加。木村さんが番組を盛り上げるレギュラーキャスト「グラてんガールズ」の新顔として、瀬名さんと猫宮さんは姉妹番組「グラてん道場」で好成績を上げたことで起用となった。それぞれのコメントは以下の通りだ。
――自己紹介をお願いします。
【木村絵里子】 普段はIT企業で働きながらグラビア活動しています。お尻の下くらいまである長い黒髪と白い肌のコントラストがチャームポイントです。親しみやすさが魅力だとファンの方々に言っていただけるので、その点も持ち味にしながらがんばりたいです。
【瀬名 葵】 グラてん道場では二人羽織でストッキングを穿くとか、ハチャメチャな演目での立ち回りが好評でMVPを獲ることができました。憧れの存在は清水あいりさん。老若男女に好きになってもらえるグラドルになりたいです。
【猫宮かおる】 グラてん道場でバラエティー賞をいただきました。89cm・Hカップのバストと58cmのウエストのギャップがチャームポイント。好きなものは日本文学と遊戯王。グラビア活動を始めてまだ半年の新人ですが、おもしろいことでみなさんを楽しませていきたいです。
木村さんは「ミス・ワールド・ジャパン2024」で実行委員長賞に輝いた逸材で、瀬名さんは「ミスFLASH 2026」のファイナリスト、猫宮さんは「ミスアクション 2026」の準グランプリ。人気と実績のある3人が集まったステージとなったので、気になったらYouTubeの「ソフマップLIVE」にアーカイブされているので視聴してみよう。次回は6月28日の開催予定だ。
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