叙々苑の上質なお肉がガッツリ味わえるステーキ専門店「ステーキJJ 」が横浜駅西口に本格オープン!!





焼肉レストラン「叙々苑」や「游玄亭」などを全国に展開する叙々苑は、ステーキ専門店「叙々苑 ステーキJJ 横浜ハマボール店」をオープンした。

同店は、横浜駅西口近くのハマボールビルディング2階にある既存店舗「叙々苑 横浜ハマボール店」の隣となる。

焼肉の老舗が本気で手掛ける

「ステーキ専門店」の本格開業店舗





「叙々苑 ステーキJJ」は、叙々苑が長年にわたり焼肉を通じて培ってきた肉の目利きや仕入れ、そして調理技術を生かし、上質なステーキをより気軽に楽しめる新たな食体験を提案する新業態だ。

現在は東京の両国と麻布十番に出店しているが、今回の横浜ハマボール店の誕生を機に、本格的な展開をスタートさせる。

今回の出店では既存の「叙々苑 横浜ハマボール店」を一部改装して隣接させるため、利用シーンやニーズに合わせた使い分けが可能となっている。

例えば、記念日や特別なお祝いの日には「叙々苑 ステーキJJ」で極上のステーキを堪能し、ビジネスでの接待や家族での団らんには「叙々苑」を選ぶといった、新しいスタイルの店舗選択が可能だ。

店内はゆったりとくつろげる落ち着いた空間が演出されている。焼肉店とは異なり、煙や焼き台を気にすることなく、ステーキをはじめとする料理の味わいに集中できるのも大きな特長である。

和牛サーロインやシャトーブリアン

叙々苑の人気サイドメニューも登場





同店では、叙々苑ならではの上質な素材を使用し、和牛や国産牛のサーロイン、ヒレなど、部位ごとの個性を堪能できるステーキを提供する。

希少部位として知られるシャトーブリアンなど、牛肉本来の旨味を最大限に引き出した極上の一皿も用意されている。

ステーキだけでなく、長年叙々苑で愛され続けている「叙々苑サラダ」や自家製の「キムチ」など、こだわりの詰まったサイドメニューもラインナップされている。

主なメニュー

【会席・コース】

ステーキを主役に、叙々苑の人気メニューをバランスよく盛り込んだ贅沢なコース。初めて来店する人や、会食・接待などにおすすめとなっている。

・国産牛サーロインコース（150g）：7900円〜

・和牛サーロインコース（150g）：8800円〜

・和牛ヒレコース（150g）：1万2300円〜

（コース内容：オードブル3点盛り、叙々苑サラダ、ホタテのソテー、とうもろこしポタージュ、ステーキ、ライスまたはトースト、アイスクリーム、ドリンク）

【ステーキ（単品）】

肉質や好みにあわせて、グラム単位で選択が可能である。

・和牛ヒレ ステーキ

100g：6600円

150g：9800円

200g：1万2800円

250g：1万5800円

300g：1万9000円

・和牛サーロイン ステーキ

100g：4300円

150g：6300円

200g：8400円

250g：1万500円

【ランチメニュー】

お昼の時間帯には、ステーキをよりカジュアルに楽しめるお得なセットメニューが用意されている。

・JJステーキランチ（160g）：4200円

（ニュージーランド産リブロースに、ライスまたはトースト、サラダ、スープ、ドリンク）

・国産牛サーロインステーキランチ

150g：5900円

200g：7700円

（国産牛サーロインステーキに、ライスまたはトースト、サラダ、スープ、ドリンク）

・ビーフシチューランチ （2800円）

・ハンバーグステーキランチ （3000円）

【店舗概要】

・店舗名：叙々苑 ステーキJJ 横浜ハマボール店

・所在地：神奈川県横浜市西区北幸2-2-1 ハマボールビルディング 2階

・電話番号：070-5552-5469

・営業時間：11:30〜21:30（ラストオーダー）

・定休日：なし

・店舗規模：52坪 / 50席（テーブル15卓）