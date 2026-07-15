ミニオンにプールコンサート、盆踊り＋縁日、ビヤガーデン、キッズ体験、イマーシブ、日本庭園ライトアップも
夏休みは子供もオトナも「高輪」で新体験だ!! プリンスホテルが夏のイベントを一気に発表!!
2026年07月15日 05時00分更新
高輪エリアのプリンスホテル（グランドプリンスホテル高輪/新高輪、ザ・プリンス さくらタワー東京)は、2026年の夏休みに向けて、映画とのコラボレーションや音楽ライブ、伝統的な夏祭り、没入型イベントなど、多彩な宿泊・体験型イベントを発表した。
都心にありながら約2万平方メートルの広大な日本庭園や、2つの屋外プール、大規模な宴会場といった施設を活かし、猛暑の中でも涼しく快適に過ごせる「近場での上質な体験」を提案する。
映画『ミニオンズ＆モンスターズ』
コラボレーション・イベント開催
8月7日の映画日本公開を記念し、7月17日から8月30日まで作品の世界観を体験できる企画が展開される。1日2室限定のコラボレーションルームは、映画撮影シーンに入り込んだような装飾が施され、最大4名まで宿泊可能だ。料金はフォースルーム1名1万7656円より（4名1室利用時）。
プールサイドでは「ミニオンズの大パニックカレー（1800円）」や「ひんやりフィリップスかき氷（1500円）」など、キャラクターをモチーフにした全6種のメニューが提供される。
7月25日、8月11日、22日には「ICE Park Day」を実施。ホテルの氷彫刻師が手掛ける氷のオブジェたちをプールへダイブさせ、ひんやりと気持ち良い真夏の暑さを忘れるひとときを演出。ミニオンズを模った氷彫刻を目の前で彫る、ダイナミックなパフォーマンスも楽める。
また、8月9日の夏まつりでは映画の盆踊りソング「ミニおんど」を踊るイベントも開催される。
ナイトプールイベント
「NIGHT POOL LIVE」
ルーフトップにある「スカイプール」を舞台に、7月31日、8月7日、14日、21日の金曜日限定で、おとなのための音楽ライブが開催される。ライトアップされたラグジュアリーな空間で、EDEN KAIやBaby Kiy、DJ HASEBE、KENNY PARAVESといったアーティストがジャンルレスな音楽を届ける。料金は宿泊者が5000円より、ビジターが9000円よりとなっている。
地元のみなさんと室内で盆踊り
「高輪 夏まつり 2026」
8月8日と9日の2日間、国際館パミールにて開催される屋内型の夏祭り。涼しい室内で盆踊りや射的、スーパーボールすくいなどの縁日を楽しめる。
イベントとしては、本物の力士と力比べができる「チャレンジ相撲」や、実際にまわしを締めて参加する「相撲稽古（1600円）」が実施される。
また、地元の警察署・消防署と連携した車両乗車体験なども行われる。入場料は一般1700円、宿泊客1200円で、小学生以下は無料だ。
プールサイドビアガーデン
「TAKANAWA Forest Garden」
7月17日から9月11日まで（日・月曜定休）、ダイヤモンドプールサイドにてビアガーデンが開催される。
緑に囲まれた開放的な空間でバーベキューを楽しめるのが特徴で、本年は新たに小学生以下を対象とした「Kids Plan（5000円）」が登場し、家族連れにも対応している。
大人のプランはフリードリンク付きで、スタンダードプランが1万円、国産牛や魚介を含むプレミアムプランが1万2000円である。
キッズ体験イベント
テーブルマナー講座にホテルのお仕事体験も
お子さまの学びと発見をテーマにした体験企画である。8月3日にはフランス料理「ル・トリアノン」にて、シェフソムリエからテーブルマナーを基礎から学ぶ「テーブルマナー講座」が開催される。料金は大人1万円、子供8000円だ。
また、8月10日と11日には、1泊2日でホテルのお仕事を学ぶ宿泊プランが初登場する。挨拶や荷物運び、ハウスキーピングやバーテンダー体験ができ、翌日にはプールイベントにも参加できる。料金は1組（大人1名、子供1名）で4万5000円である。
宿泊型のイマーシブ・イベント
「ミステリーナイト 2026」
8月14日から17日まで、大宴会場「飛天」を舞台に没入型ミステリーイベント「魔境の入口～赤い絨毯はあなたを事件に誘う～」が開催される。
参加者は授賞式の招待客として事件に巻き込まれ、手がかりを集めて真相を解明するイマーシブ体験だ。
宿泊料金は1名3万3500円より（2名1室利用時）。対象レストランでは、推理のヒントがもたらされる「ヒント付きディナー」や、混ぜると色が移ろう「ミステリーカクテル（1400円）」も提供される。
竹のライトアップがバージョンアップ
TAKANAWA 絶景夕涼み
7月13日から9月13日まで、日本庭園を中心に夏の風情を楽しむイベントが開催される。7月18日から20日には「茶寮 恵庵」にて、氷のグラスで味わう抹茶ラテと5種の和スイーツのセット（4500円）や、かき氷セット（4500円）が提供される。
また、氷彫刻師による「氷のグラス作りワークショップ（6000円）」や、手ぶらで楽しめる浴衣の着付け体験（一般1万1000円）、日本庭園での手持ち花火体験（2500円）なども実施される。
シャインマスカットとピーチがテーマ
「サマーフルーツ・アフタヌーンティー」
「Lounge Momiji」にて、7月9日から9月16日まで、シャインマスカットと桃を主役にしたアフタヌーンティーが販売される。桃のムースやシャインマスカットのタルトなどのスイーツに加え、シャインマスカットとタコのマリネといったセイボリーが並ぶ。
料金は1名6500円で、さらなる満足感を味わえるフライドポテト付きプランは7200円である。
昼も夜もプール三昧
2つのアウトドアプールオープン
7月17日より「ダイヤモンドプール」がデイタイムに、7月25日より「スカイプール」がナイトタイムにオープンする。
ダイヤモンドプールでは、氷彫刻をプールへ投げ込む「ICE Park Day」が3日間限定で開催され、涼を演出する。
宿泊客の利用料金は、ダイヤモンドプールが大人7000円より、スカイプールが大人5000円よりで、12歳以下の子供は無料である。
2つのプールをチェックインからアウトまで楽しめる「プールパスポート付きステイプラン」も1万5311円より提供されている。
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