このページの本文へ

銀座に日本最大級の海鮮ビュッフェ「銀座四海」が誕生!＝タラバ蟹に大トロ、生カキ・アワビ、A5和牛も食べ放題!!

2026年09月04日 00時01分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　北京烤鴨店や鶏闘士などを展開する栄盛は、東京・銀座の商業施設「銀座ベルビア館」9階に「極上海鮮ビュッフェダイニング 銀座四海（よつみ）」をグランドオープンした。

　同店は、タラバガニをはじめとする高級海鮮やA5和牛のしゃぶしゃぶ、鉄板焼き、本格中華、デザートにいたるまで、200種類以上の豊富な料理を心ゆくまで堪能できる日本最大級の海鮮ビュッフェダイニングである。

銀座でタラバと和牛食べ放題

栄盛株式会社の張徐さんが、銀座で高級食材を思う存分楽しんでいただきたいと挨拶された

　店舗の最大の特長は、約350席、面積317坪を誇るホテルビュッフェのような上質で開放感あふれる空間だ。

　店内には生け簀が設けられており、鯛や鯵、貝類といったその日に厳選された旬の魚介を新鮮な状態で提供する。さらに、店内中央にはライブ感あふれるオープンキッチンが設置され、職人が目の前で揚げる天ぷらや本格中華のほか、専用の窯で焼き上げた北京ダックを職人が目の前で切り分けるライブパフォーマンスも楽しむことができる。

銀座でタラバと和牛食べ放題

カウンター上には大型モニターが設置され、明るくオープンな雰囲気だ。

　また、各テーブルにはしゃぶしゃぶ鍋が完備されており、A5和牛や旬の海鮮を好みのスタイルで堪能できる仕様となっている。

銀座でタラバと和牛食べ放題

シートはベンチ型で明るくオープンな雰囲気。テーブルには3カ所に電磁加熱装置が仕込まれており、鍋や蒸し器を使うことができる。

　基本的なプランとして提供されるのは、アルコールおよびソフトドリンクの飲み放題が付いた2時間制の「食べ放題コース」である。価格は通常1万3800円だが、オープンを記念して2026年10月31日まで、特別価格の1万1000円で提供するキャンペーンを実施している。

　記念キャンペーン期間中は、さらにプレミアムウイスキー「山崎」「白州」「響」のハイボールの中から好きな1杯が無料でプレゼントされるほか、期間限定食材として「ふぐ」も食べ放題メニューに加わるなど、非常に豪華な内容となっている。

海鮮や肉だけではない
200種類以上の圧倒的な料理が並ぶ

 

　銀座四海で提供される具体的なメニュー内容は多岐にわたる。主なメニューラインナップは以下の通りだ。

銀座でタラバと和牛食べ放題

★海鮮・鮮魚

　タイ、アジ、ハタ、スズキ、アワビ、ハマグリ、牡蠣、サザエ、そして目玉であるタラバガニなどが並ぶ。

銀座でタラバと和牛食べ放題

海鮮コーナーのメインには北海道産のタラバ蟹が山積みされています。

銀座でタラバと和牛食べ放題

ワタリ蟹は生とスチーム両方用意されています。

銀座でタラバと和牛食べ放題

伊勢海老とロブスターも生け簀にいますが、こちらだけは残念ながら別料金ですね。生のズワイや毛ガニは1人半杯まで。

銀座でタラバと和牛食べ放題

アワビとウニは生でいただけます。活あわびは食べ放題なので、板前さんにスライスしてもらいましょう。

銀座でタラバと和牛食べ放題

こちら、カキは生でOK。ホタテとフグは加熱していただきます。

銀座でタラバと和牛食べ放題

貝も多種多様に揃っています。

銀座でタラバと和牛食べ放題

日によっては、マグロの解体ショーがあり、おろしたての大トロが食べ放題です。

銀座でタラバと和牛食べ放題

お刺身コーナーはみんな生でいただけます。

銀座でタラバと和牛食べ放題

ホタテやカキは焼いていただくことも可能です。

★鉄板焼き

　和牛、海老（ブラックタイガー）、イカ、銀たら、フレンチラムラックのほか、贅沢なフォアグラチャーハンなどが目の前で焼き上げられる。

銀座でタラバと和牛食べ放題

鉄板焼きコーナーでは炎の演出も。

銀座でタラバと和牛食べ放題

黒毛和牛のステーキを目の前で焼いてもらえます。

★鍋物・野菜

　各テーブルの鍋で楽しむメニューとして、和牛、ラムショルダーロール（スライス）、豚肉、鶏モモ肉、肉団子、海老つみれなどが用意されている。豆苗や白菜、キャベツ、水菜、カボチャといった野菜類も豊富に揃う。

銀座でタラバと和牛食べ放題

お鍋用のお肉コーナーには黒毛和牛からラムまで揃っています。

銀座でタラバと和牛食べ放題

お鍋の野菜は小皿にのっていて選びやすいですね。

銀座でタラバと和牛食べ放題

お口直しにサラダも

銀座でタラバと和牛食べ放題

薬味コーナーには日本、中国だけでなく、世界の調味料が！

★温かい料理・天ぷら

　麻婆豆腐や黒酢豚、エビチリといった本格中華に加え、中華風アワビの醤油煮込みや干しアワビの煮込み、海老の塩卵黄風味炒め、さらには大阪風鯖の煮付まで幅広くラインナップ。天ぷらは海老、イカ、穴子などが出来立ての状態で提供される。

銀座でタラバと和牛食べ放題

さすが、中華料理系は本格派の味。エビや豚角煮が絶品です。ウナギのかば焼きも食べ放題ですよ。

銀座でタラバと和牛食べ放題

こちらにはお料理とデザートが混在しています。

銀座でタラバと和牛食べ放題

揚げ物もカキや海老といった海鮮が多いですね。

★焼き物・前菜・スープ

　北京ダックや焼きパンをはじめ、生ハム、チーズ、メロン、りんごといったサイドメニューも充実。前菜には野菜サラダや中華前菜、スープ類には濃厚国産牛テールスープ、冬虫草花の烏骨鶏スープ、ツバメの巣と白きくらげスープ、海老だし味噌汁、蟹だし味噌汁などが用意されている。

銀座でタラバと和牛食べ放題

北京ダックは調理師さんが撮り分けてくれます

★点心

　かに小籠包、海老入り水晶餃子、ふかひれ餃子、ぷりぷりエビシュウマイ、桃饅、スペアリブなど、本格的な中華点心を味わうことができる。

銀座でタラバと和牛食べ放題

点心も本格派のお味です。

★主食・デザート

　ご飯、そば、うどん、パスタ、カレー、ガパオ、ピザといった主食メニューから、杏仁豆腐、フルーツポンチ、イチゴプリン、白玉あずき、ジェラート、カスタードパイ、エッグタルト、アップルパイなどのスイーツまで、最後の最後まで飽きさせない品揃えとなっている。

銀座でタラバと和牛食べ放題

お寿司はガラスケースで保湿されているうえ、どんどん新しく握られます。

銀座でタラバと和牛食べ放題

生ビールは札幌系ですね。

銀座でタラバと和牛食べ放題

日本酒に焼酎も。

銀座でタラバと和牛食べ放題

すぐいただけるカクテルもバラエティー

銀座でタラバと和牛食べ放題

中国系のペットボトルや缶飲料も飲み放題です。お茶は甘いことがあるので注意しましょうね。

　銀座の一等地で高級食材を一度に味わえるスポットである。接待や会食、記念日など、特別な日の選択肢として注目したい店舗だ。

店舗名：極上海鮮ビュッフェダイニング 銀座四海
店舗所在地：東京都中央区銀座2-4-6銀座ベルビア館 9階 全フロア
電話番号：03-5915-4366
営業時間：11:00～23:00（最終入場 21:30）
定休日：なし
店舗規模：317坪 /350席
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ginza-yotsumi.com/

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください