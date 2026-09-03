銀座に日本最大級の海鮮ビュッフェ「銀座四海」が誕生!＝タラバ蟹に大トロ、生カキ・アワビ、A5和牛も食べ放題!!





北京烤鴨店や鶏闘士などを展開する栄盛は、東京・銀座の商業施設「銀座ベルビア館」9階に「極上海鮮ビュッフェダイニング 銀座四海（よつみ）」をグランドオープンした。

同店は、タラバガニをはじめとする高級海鮮やA5和牛のしゃぶしゃぶ、鉄板焼き、本格中華、デザートにいたるまで、200種類以上の豊富な料理を心ゆくまで堪能できる日本最大級の海鮮ビュッフェダイニングである。

店舗の最大の特長は、約350席、面積317坪を誇るホテルビュッフェのような上質で開放感あふれる空間だ。

店内には生け簀が設けられており、鯛や鯵、貝類といったその日に厳選された旬の魚介を新鮮な状態で提供する。さらに、店内中央にはライブ感あふれるオープンキッチンが設置され、職人が目の前で揚げる天ぷらや本格中華のほか、専用の窯で焼き上げた北京ダックを職人が目の前で切り分けるライブパフォーマンスも楽しむことができる。

また、各テーブルにはしゃぶしゃぶ鍋が完備されており、A5和牛や旬の海鮮を好みのスタイルで堪能できる仕様となっている。

基本的なプランとして提供されるのは、アルコールおよびソフトドリンクの飲み放題が付いた2時間制の「食べ放題コース」である。価格は通常1万3800円だが、オープンを記念して2026年10月31日まで、特別価格の1万1000円で提供するキャンペーンを実施している。

記念キャンペーン期間中は、さらにプレミアムウイスキー「山崎」「白州」「響」のハイボールの中から好きな1杯が無料でプレゼントされるほか、期間限定食材として「ふぐ」も食べ放題メニューに加わるなど、非常に豪華な内容となっている。

海鮮や肉だけではない

200種類以上の圧倒的な料理が並ぶ





銀座四海で提供される具体的なメニュー内容は多岐にわたる。主なメニューラインナップは以下の通りだ。

★海鮮・鮮魚

タイ、アジ、ハタ、スズキ、アワビ、ハマグリ、牡蠣、サザエ、そして目玉であるタラバガニなどが並ぶ。

★鉄板焼き

和牛、海老（ブラックタイガー）、イカ、銀たら、フレンチラムラックのほか、贅沢なフォアグラチャーハンなどが目の前で焼き上げられる。

★鍋物・野菜

各テーブルの鍋で楽しむメニューとして、和牛、ラムショルダーロール（スライス）、豚肉、鶏モモ肉、肉団子、海老つみれなどが用意されている。豆苗や白菜、キャベツ、水菜、カボチャといった野菜類も豊富に揃う。

★温かい料理・天ぷら

麻婆豆腐や黒酢豚、エビチリといった本格中華に加え、中華風アワビの醤油煮込みや干しアワビの煮込み、海老の塩卵黄風味炒め、さらには大阪風鯖の煮付まで幅広くラインナップ。天ぷらは海老、イカ、穴子などが出来立ての状態で提供される。

★焼き物・前菜・スープ

北京ダックや焼きパンをはじめ、生ハム、チーズ、メロン、りんごといったサイドメニューも充実。前菜には野菜サラダや中華前菜、スープ類には濃厚国産牛テールスープ、冬虫草花の烏骨鶏スープ、ツバメの巣と白きくらげスープ、海老だし味噌汁、蟹だし味噌汁などが用意されている。

★点心

かに小籠包、海老入り水晶餃子、ふかひれ餃子、ぷりぷりエビシュウマイ、桃饅、スペアリブなど、本格的な中華点心を味わうことができる。

★主食・デザート

ご飯、そば、うどん、パスタ、カレー、ガパオ、ピザといった主食メニューから、杏仁豆腐、フルーツポンチ、イチゴプリン、白玉あずき、ジェラート、カスタードパイ、エッグタルト、アップルパイなどのスイーツまで、最後の最後まで飽きさせない品揃えとなっている。

銀座の一等地で高級食材を一度に味わえるスポットである。接待や会食、記念日など、特別な日の選択肢として注目したい店舗だ。

店舗名：極上海鮮ビュッフェダイニング 銀座四海

店舗所在地：東京都中央区銀座2-4-6銀座ベルビア館 9階 全フロア

電話番号：03-5915-4366

営業時間：11:00～23:00（最終入場 21:30）

定休日：なし

店舗規模：317坪 /350席

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ginza-yotsumi.com/