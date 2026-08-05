「旭富士」公認ちゃんこを頂きながら大相撲を目の前で楽しむ「東京相撲部屋娯楽」が8月12日オープン!!!!





クロノスガイヤは8月12日に東京タワー・フットタウン5階にライブエンターテインメント施設「東京相撲部屋娯楽」をグランドオープンする。

同施設は、札幌で展開する相撲エンターテインメント事業のノウハウを活用し、相撲を軸に日本文化への入り口を提供することを目的としている。

座席数は177席で、375坪の広々とした空間で公演を楽しむことができる。座席プランは3種類用意されており、価格は以下の通りである。

・V-VIP（金席）：2万5000円

・VIP（赤席）：大人2万円、子ども1万4000円

・STANDARD（青席）：大人1万6000円、子ども1万2000円

全プランにおいて、公演の観覧に加えて和食御膳と、第63代横綱・旭富士公認のちゃんこ鍋が提供される。また、追加料金なしでヴィーガンメニューへの変更にも対応している。

約90分間の公演は、日本文化を「観る・食べる・参加する」の3つの要素で構成されている。

中心となるのは力士による本格的な相撲だ。元力士による土俵入りや稽古の様子、迫力ある真剣取組を間近で体感できるほか、来場者が土俵に上がって力士に挑戦できる「チャレンジ相撲」、塩まき体験、質問コーナーといった参加型プログラムも用意されている。

相撲以外の伝統文化も一堂に会する構成となっており、芸者による和楽器の生演奏や日本舞踊、獅子舞、餅つき体験、華やかな花魁道中、そして歌舞伎の「鏡獅子」まで、多様な演目を一つのストーリーとして楽しむことができる。

公演は1日4部制（11:00 / 14:00 / 17:00 / 20:00）で実施される。東京タワーという日本を代表する観光地から、国内外のゲストに向けて日本の伝統芸能や食文化、風習を五感で楽しめる体験を提供していく構えだ。

施設名：東京相撲部屋娯楽

店舗所在地：東京都港区芝公園4-2-8東京タワーフットタウン5F

電話番号： 03-5846-9307

公演スケジュール ：

第1部 11:00～12:30

第2部 14:00～15:30

第3部 17:00～18:30

第4部 20:00～21:30

定休日：なし

店舗規模：375坪／177席

開店日：2026年8月12日（水）

ＵＲＬ：https://tokyo-sumo.com/