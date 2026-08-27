ハピネットは8月27日、「ブリガンダイン」シリーズの最新作となるファンタジーウォーシミュレーションゲーム『ブリガンダイン アビス』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が9020円、パッケージ専売のLimited Editionが1万8480円だ。

また、2026年9月17日から9月21日に開催される「TOKYO GAME SHOW 2026」への出展も決定。会場では試遊体験に加え、あなたにおすすめの勢力を診断する特別企画を実施する。ぜひ来場して、『ブリガンダイン アビス』の世界を楽しもう。

■鰤と鯛、三たび。今回のCMはプロデューサー本人が出演！

「ブリガンダイン」シリーズでお馴染みのCMが、6年“ぶり”に『ブリガンダイン アビス』で復活する。今回はプロデューサー本人が出演し、力の限り鰤と鯛を交互に掲げる！

また本CMは、ファミリーマート店内で展開中の「ファミマTV」でも9月7日まで放映中。ぜひともチェックしよう。

※エリア：関西・首都圏／放映時間：18時～23時59分

▼『ブリガンダイン アビス』CMはこちら！

https://www.youtube.com/watch?v=ehAJ7Enrl2s&source_ve_path=MTc4NDI0

■ドグマ風見さんのゲーム実況 ドグチューブにて、再び実況プレイ生配信！

ドグマ風見さんによる実況プレイ生配信を2026年8月29日に実施する。『ブリガンダイン アビス』のプロデューサーである齋藤勝氏も生配信に出演予定。ゲームの実況とともに、ドグマ風見さんとの掛けあいもぜひ楽しもう。

今回はストーリーモードに加え、ミッションモードもプレイ。『ブリガンダイン アビス』前回の配信アーカイブはこちらをチェックしよう。

配信日時：2026年8月29日14時開始予定

チャンネルURL：https://www.youtube.com/channel/UCr835lywfmaYiIBISaN-CCQ

※配信内容は予告なく変更になる可能性もございますので、予めご了承ください。

■「TOKYO GAME SHOW 2026」出展＆特別企画を実施！

会場では、イベント限定の特別体験版を楽しめるほか、ARモニターであなたにおすすめの勢力を診断する特別企画を実施する。あなたの姿からモニターに映し出される勢力はどこだろうか……？

参加した人にはノベルティも用意。来場の際は、ぜひ『ブリガンダイン アビス』エリアへ立ち寄ってみてはいかがだろうか。

※ノベルティは数に限りがございます。

《ハピネット メインブース：Hall6 06-N04》