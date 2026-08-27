【本日】かつ丼880円→600円！ 「かつ丼吉兵衛」池袋など8店舗で

「かつ丼吉兵衛」は、兵庫県神戸市を中心に、大阪、東京にも展開しているかつ丼チェーン。
本日8月27日は「感謝祭」を開催します。
当日限定で、公式アプリで配信する「感謝祭クーポン」を利用した人を対象に、看板メニューの「背ロース玉子とじかつ丼 並盛」を通常価格880円のところ600円で提供。
■内容
背ロース玉子とじかつ丼 並盛 通常880円→600円
■開催店舗
【兵庫県神戸市】三宮本店、旭通店、プロメナ神戸店、元町店
【兵庫県西宮市】今津港町店
【大阪府大阪市】東梅田店、なんば道具屋筋店
【東京都豊島区】池袋東口店
クーポンは1個用から5個セット用まで5種類が用意され、ひとりでの利用はもちろん、家族や友人と利用する際にも対応します。
なお、注意点としてクーポンの利用には、かつ丼吉兵衛公式アプリへの会員登録が必要です。
また、対象メニューのサイズや味、肉の部位の変更、トッピングの追加には対応しておらず、他のクーポンとの併用はできません。さらにネット注文による持ち帰りサービスやデリバリーサービスでは利用できません。
※価格は税込み表記です。
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