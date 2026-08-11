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8月11日から

【本日発売】ファミマに「ピーチ」「マンゴー」夏限定フラッペ！ どっちも飲みたい

2026年08月11日 09時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ファミリーマートは8月11日から、「ピーチフラッペ」と「マンゴーフラッペ」を全国のファミリーマート約1万6400店で数量限定発売します。

　旬の果実に着目した「味わうごほうびフルーツ」シリーズの新作で、夏の時期に合わせて2種類を展開します。

▲ピーチフラッペ　380円

　ごろっとした白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用したフラッペです。フレッシュなピーチの味わいとすっきりとした甘さに仕上げ、果汁・果肉比率はミルクを注ぐ前の割合で10％としています。

　白桃果肉をトッピングするほか、ピーチの食感を楽しめる仕立てとし、底面にはフレッシュなピーチの香りと味わいにこだわったアイスと白桃果肉入りソースを入れています。

▲マンゴーフラッペ　380円

　マンゴー果汁・果肉を10％配合したフラッペです。使用するマンゴーピューレはアルフォンソマンゴーのみに限定し、製品中6％を使用しています。

　マンゴーの甘みと香りを生かしながら、後味はすっきりとした仕立てとしています。ミルクを注ぐ前の果汁・果肉比率は10％です。

桃とマンゴー、どっちを選ぶ？

　暑い日にひんやり楽しめるフルーツ系フラッペが、桃とマンゴーの2種類で登場します。

　ごろっとした白桃果肉を楽しむか、アルフォンソマンゴーを使ったフラッペを選ぶか、迷ってしまいそう。夏の一杯としてチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月11日

※価格は税込み表記です。

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