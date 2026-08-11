【本日発売】ファミマに「ピーチ」「マンゴー」夏限定フラッペ！ どっちも飲みたい

ファミリーマートは8月11日から、「ピーチフラッペ」と「マンゴーフラッペ」を全国のファミリーマート約1万6400店で数量限定発売します。
旬の果実に着目した「味わうごほうびフルーツ」シリーズの新作で、夏の時期に合わせて2種類を展開します。
▲ピーチフラッペ 380円
ごろっとした白桃果肉と白桃果肉入りソースを使用したフラッペです。フレッシュなピーチの味わいとすっきりとした甘さに仕上げ、果汁・果肉比率はミルクを注ぐ前の割合で10％としています。
白桃果肉をトッピングするほか、ピーチの食感を楽しめる仕立てとし、底面にはフレッシュなピーチの香りと味わいにこだわったアイスと白桃果肉入りソースを入れています。
▲マンゴーフラッペ 380円
マンゴー果汁・果肉を10％配合したフラッペです。使用するマンゴーピューレはアルフォンソマンゴーのみに限定し、製品中6％を使用しています。
マンゴーの甘みと香りを生かしながら、後味はすっきりとした仕立てとしています。ミルクを注ぐ前の果汁・果肉比率は10％です。
桃とマンゴー、どっちを選ぶ？
暑い日にひんやり楽しめるフルーツ系フラッペが、桃とマンゴーの2種類で登場します。
ごろっとした白桃果肉を楽しむか、アルフォンソマンゴーを使ったフラッペを選ぶか、迷ってしまいそう。夏の一杯としてチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年8月11日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります