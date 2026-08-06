大海老天が3本ドーン！「はなまる感謝うどん」が870円で登場

はなまるうどんは「はなまる感謝うどん」（870円）を8月7日から8月31日まで、全国の店舗にて販売します。

大海老天が3本！「感謝うどん」が限定登場

8月7日の「はなまるうどんの日」を記念し、大海老天を贅沢に3本のせた限定メニュー「はなまる感謝うどん」を販売します。

「はなまる感謝うどん」は、ぶっかけうどん（冷・温）に、大海老天を贅沢に3本のせ、たっぷりの大根おろしと花かまぼこをトッピング。

つけだしは別添えにすることで、大海老天をサクサクのまま楽しむことも、だしとよく絡めて楽しむこともできます。ビジュアルのインパクトだけでなく、「食べたときの満足感」を徹底的に追求したという一杯です。

また、通常価格で計算するとおおよそ300円ほどお得に食べることができるそうです。

さらに、「はなまる感謝うどん」を注文するとはなまるうどんのユニフォームを着た、ここでしか手に入らない「はなまるおばけ」オリジナルシール（全4種、なくなり次第終了）をランダムで1枚プレゼントする企画も実施されます。

「はなまるうどんの日」を記念

思い出になりそう！

大海老天が3本ものった贅沢な一杯が、今だけの嬉しい価格でいただけます。見た目だけでなく、しっかりと満足感も得られそうなのがいいですよね。

なんだか縁起も良さそうで、この夏、思い出の一杯になりそうです！

（※文中の価格はすべて税込）



・開始日：2026年8月7日

・終了日：2026年8月31日



