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8月7日スタート

大海老天が3本ドーン！「はなまる感謝うどん」が870円で登場

2026年08月06日 16時15分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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食べるっきゃない！

　はなまるうどんは「はなまる感謝うどん」（870円）を8月7日から8月31日まで、全国の店舗にて販売します。

大海老天が3本！「感謝うどん」が限定登場

　8月7日の「はなまるうどんの日」を記念し、大海老天を贅沢に3本のせた限定メニュー「はなまる感謝うどん」を販売します。

　「はなまる感謝うどん」は、ぶっかけうどん（冷・温）に、大海老天を贅沢に3本のせ、たっぷりの大根おろしと花かまぼこをトッピング。

　つけだしは別添えにすることで、大海老天をサクサクのまま楽しむことも、だしとよく絡めて楽しむこともできます。ビジュアルのインパクトだけでなく、「食べたときの満足感」を徹底的に追求したという一杯です。

　また、通常価格で計算するとおおよそ300円ほどお得に食べることができるそうです。

かわいい！

　さらに、「はなまる感謝うどん」を注文するとはなまるうどんのユニフォームを着た、ここでしか手に入らない「はなまるおばけ」オリジナルシール（全4種、なくなり次第終了）をランダムで1枚プレゼントする企画も実施されます。

「はなまるうどんの日」を記念
思い出になりそう！

　大海老天が3本ものった贅沢な一杯が、今だけの嬉しい価格でいただけます。見た目だけでなく、しっかりと満足感も得られそうなのがいいですよね。

　なんだか縁起も良さそうで、この夏、思い出の一杯になりそうです！

　（※文中の価格はすべて税込）

・開始日：2026年8月7日
・終了日：2026年8月31日

 

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