カプコンは8月26日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM END OF SUMMER SALE」について、新たなストアやタイトルを追加してアップデート。セール期間はストアによって異なるので、下記を確認してほしい。

現在開催中の「gamescom 2026」で、シリーズ最新作『ロックマン: デュアル オーバーライド』の新映像が公開された「ロックマン」シリーズをはじめ、「ドラゴンズドグマ」「鬼武者」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」などの人気シリーズがPlayStation Store、ニンテンドーeショップ、Steam Store、XBOX Storeでお得なセール中。

中でも『ロックマン11 運命の歯車!!』や『ロックマン クラシックス コレクション』は今だけの特別価格だ。以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくは「CAPCOM END OF SUMMER SALE」特設ページをチェックしてほしい。

【セール概要】

セール名：CAPCOM END OF SUMMER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale05-pf312/ja-jp/

※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる製品はほかのセット製品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

●『流星のロックマン パーフェクトコレクション』（ゲーム本編）

・PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

・ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年9月21日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

・Steam Store

Steam - 2026年9月8日1時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

・XBOX Store

XSX|S／XBOX One - 2026年9月1日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

●『ロックマン サイバー ウェーブ パック』（ゲーム本編 パック）

収録内容：

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』

・PlayStation Store

PS5／PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：7990円

セール価格【40％オフ!!】：4794円

・ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年9月21日23時59分まで

通常価格：7990円

セール価格【40％オフ!!】：4794円

・Steam Store

Steam - 2026年9月8日1時59分まで

通常価格：7990円

セール価格【40％オフ!!】：4794円

●『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）

・PlayStation Store

PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

・ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年9月21日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

・Steam Store

Steam - 2026年9月8日1時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【67％オフ!!】：1976円

●『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）

・PlayStation Store

PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

・ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年9月21日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

・Steam Store

Steam - 2026年9月8日1時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

・XBOX Store

XBOX One - 2026年9月1日18時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【85％オフ!!】：448円

●『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）

・PlayStation Store

PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：1490円

セール価格【67％オフ!!】：491円

・ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年9月21日23時59分まで

通常価格：1490円

セール価格【67％オフ!!】：491円

・Steam Store

Steam - 2026年9月8日1時59分まで

通常価格：1490円

セール価格【67％オフ!!】：491円

・XBOX Store

XBOX One - 2026年9月1日18時59分まで

通常価格：1490円

セール価格【67％オフ!!】：491円

●『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）

・PlayStation Store

PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：2490円

セール価格【60％オフ!!】：996円

・ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年9月21日23時59分まで

通常価格：2490円

セール価格【60％オフ!!】：996円

・Steam Store

Steam - 2026年9月8日1時59分まで

通常価格：2490円

セール価格【60％オフ!!】：996円

・XBOX Store

XBOX One - 2026年9月1日18時59分まで

通常価格：2490円

セール価格【60％オフ!!】：996円

●『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）

・PlayStation Store

PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

・ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年9月21日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

・Steam Store

Steam - 2026年9月8日1時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

・XBOX Store

XBOX One - 2026年9月1日18時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

●『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）

・PlayStation Store

PS5 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

・Steam Store

Steam - 2026年9月8日1時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

・XBOX Store

XSX|S - 2026年9月1日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

●『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）

・PlayStation Store

PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：4063円

セール価格【88％オフ!!】：487円

・ニンテンドーeショップ

Switch - 2026年9月21日23時59分まで

通常価格：4063円

セール価格【88％オフ!!】：487円

・XBOX Store

XBOX One - 2026年9月1日18時59分まで

通常価格：4069円

セール価格【85％オフ!!】：610円

●『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）

収録内容：

『鬼武者』

『鬼武者2』

・PlayStation Store

PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

・Steam Store

Steam - 2026年9月8日1時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

・XBOX Store

XBOX One - 2026年9月1日18時59分まで

通常価格：4990円

セール価格【50％オフ!!】：2495円

●『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

・PlayStation Store

PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

・XBOX Store

XBOX One／PC（Windows） - 2026年9月1日18時59分まで

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

●『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

・PlayStation Store

PS4 - 2026年9月9日23時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

・XBOX Store

XBOX One／PC（Windows） - 2026年9月1日18時59分まで

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

■PlayStation Store

2026年9月9日23時59分まで

●PS4『ロックマン30周年5タイトルパック』（ゲーム本編 パック）

通常価格：5990円

セール価格【55％オフ!!】：2695円

収録内容：

『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン11 運命の歯車!!』

●PS4『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【40％オフ!!】：2994円

●PS4『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編 パック）

通常価格：6990円（税込）

セール価格【55％オフ!!】：3145円（税込）

（収録内容）

『逆転裁判123 成歩堂セレクション』

『逆転裁判456 王泥喜セレクション』

●PS4『大逆転裁判1＆2 -成歩堂龍ノ介の冒險と覺悟-』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

■ニンテンドーeショップ

2026年9月21日23時59分まで

【CAPCOM August Sale】

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale

●Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【50％オフ!!】：990円

●Switch『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）

通常価格：2027円

セール価格【51％オフ!!】：990円

●Switch『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）

通常価格：2027円

セール価格【51％オフ!!】：990円

■Steam Store

2026年9月8日1時59分まで

【Capcom Gamescom Sale】

https://store.steampowered.com/publisher/capcom

●Steam『Capcom Arcade Stadium Complete Pack』（ゲーム本編＋追加タイトル62本）

通常価格：5990円

セール価格【75％オフ!!】：1497円

●Steam『Devil May Cry FRANCHISE PACK』（バンドル）

バンドル価格：2495円

収録内容：

『デビル メイ クライ HDコレクション』

『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』

『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』

『DmC: Devil May Cry』

●Steam『ロックマン コンプリートパック』（バンドル）

バンドル価格：4136円

収録内容：

『ロックマン クラシックス コレクション』

『ロックマン クラシックス コレクション 2』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン11 運命の歯車!!』

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.1』

『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション Vol.2』

『ロックマンX DiVE オフライン』

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』

■App Store／Google Play ストア

2026年9月3日23時59分まで

●『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【86％オフ!!】：390円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269

●『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：3500円

セール価格【43％オフ!!】：1990円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja

●『ゴースト トリック』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【66％オフ!!】：990円

・iOS

ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。

アプリ内課金「第3章カラ最終章」

https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick

●『ストリートファイターIV チャンピオンエディション』（ゲーム本編）

通常価格：800円

セール価格【81％オフ!!】：150円

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BCiv-champion-edition/id1239299402

・Android

ダウンロード無料（アプリ内課金）

アプリ内課金「チャンピオンパック」 ※すべてのキャラクターと全ゲームモードが解放されます。

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.sf4ce

●『ロックマンX』（ゲーム本編）

・iOS

通常価格：800円

セール価格【81％オフ!!】：150円

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x/id469342624

・Android

通常価格：1,450円

セール価格【79％オフ!!】：300円

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rockmanx&hl=ja

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