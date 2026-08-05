整備済みGPUを許容できるなら狙い目！ Ryzen 7 9800X3D搭載の“訳アリ”ゲーミングPC

「訳アリ特価品」と書かれていると、安さに惹かれつつも「いったい何が訳アリなの？」と気になるもの。PCの場合、性能や使い勝手に影響する理由だったら……と考えると、なかなか購入に踏み切れない人もいるだろう。

STORMの「訳アリ特価品GKG-PSK98X3DG47Ti」は、そんな“訳アリ”の理由がはっきりしているモデル。理由は、搭載するグラフィックスボードが整備済み品であること。構成欄では「修理品」と記載されている。

ここを理解したうえで選べるなら、Ryzen 7 9800X3Dをはじめとした強力なパーツを搭載する、かなり魅力的なゲーミングPCといえる。

Ryzen 7 9800X3Dに32GBメモリ、ゲーム以外にも頼れる構成

訳アリ特価品GKG-PSK98X3DG47Ti

価格：379,800円

【CPU】Ryzen 7 9800X3D

【GPU】GeForce RTX 4070Ti 16GB(整備済み品)

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

CPUには、ゲーム用途で高いパフォーマンスを期待できるRyzen 7 9800X3Dを採用。グラフィックスはビデオメモリ16GBのGeForce RTX 4070 Tiクラスで、さらにDDR5メモリ32GB、NVMe SSD 1TBを標準で搭載。

ゲームを快適に楽しむための性能はもちろん、配信や動画編集などにも活用しやすい構成。特価モデルだからといって、メモリやストレージ容量を大きく削って価格を抑えているわけではないのもポイント。購入直後から容量不足を気にして増設する必要性は低そうだ。

さらに無線LANとBluetoothにも対応。Wi-Fi環境で使いたい場合や、ワイヤレスのキーボード、マウス、ヘッドセットなどを接続したい場合にも扱いやすくなっている。

黒×金のケースに液晶付き簡易水冷、見た目にもこだわった1台

ケースにはブラックとゴールドを組み合わせた「MAG PANO M100R PZ GOLD」を採用。背面コネクタ仕様のため、正面から内部を見たときに配線が目立ちにくく、パノラマガラスを生かしたすっきりとした見た目を楽しめる。

CPUクーラーは、大画面液晶を搭載する240mm簡易水冷タイプ。2.8インチIPS液晶では温度のモニタリングに加えて、動画や静止画の表示にも対応。電源も850Wの80PLUS GOLD認証モデルを採用しているため、訳アリ特価品とはいえ、ケースやCPUクーラー、電源までグレードを落とした構成ではない。

“訳アリ”の理由を理解できる人なら検討する価値あり

もちろん、このモデルを選ぶうえで確認しておかなければならないのが、整備済みのグラフィックスボードを搭載している点。「GPUを含めて、すべて新品のパーツで構成されたPCが欲しい」という人には向かないだろう。また、専用モデルとなっているため、購入時に別のGPUへ変更することもできない。

一方で、Ryzen 7 9800X3D、32GBメモリ、液晶付き240mm簡易水冷、黒×金のパノラマケースなど、PC全体の構成を見るとかなり充実している。

整備済みGPUであることを理解し、新品パーツだけで構成されていることにこだわらないのであれば、訳アリ特価品GKG-PSK98X3DG47Tiは条件に納得できる人にとっては狙い目のゲーミングPCといえるだろう。