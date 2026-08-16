【本日最終日】ステーキ110g、980円！ ペッパーランチ

ペッパーランチは、8月8日～16日の期間に「お盆キャンペーン」を開催していました。
本日8月16日が最終日。
■対象メニューでドリンク増量無料！
「ワイルドジューシーステーキ」（200g・300g・450g）で、Dセット（ライス、ドリンクM）のドリンクを無料でサイズアップできます。
ドリンクはMサイズからLサイズへの変更に加え、Mサイズ約3杯分の容量が楽しめる「でっかいサイズ」への変更も可能です。ライスは通常通り増量無料です。
・ワイルドジューシーステーキ200gお盆SPセット 2160円
・ワイルドジューシーステーキ300gお盆SPセット 2640円
・ワイルドジューシーステーキ450gお盆SPセット 3490円
■お手頃な限定サイズを展開＆対象メニューが限定価格に！
期間限定サイズとして「ワイルドジューシーステーキ110g」を980円の特別価格で提供。さらに、「ワイルドジューシーステーキ」150g～300gやBセット（ライス・味噌汁）などのメニューも値引きします。
・カットステーキ240gお盆SPセット 2340円
・ワイルドジューシーステーキ110g 980円
・ワイルドジューシーステーキ150g 通常1480円→1250円
・ワイルドジューシーステーキ200g 通常1760円→1520円
・ワイルドジューシーステーキ300g 通常2240円→2080円
・カットステーキ110g 通常1230円→980円
・限定ライス（普通）＆味噌汁（Bセット） 300円
・限定ライス（大盛）＆味噌汁（Bセット） 340円
・生ビール（中） 500円
店舗によって販売商品や価格、セット内容が異なります。また、110gステーキの取り扱い店舗では、テイクアウトもキャンペーン価格で利用できます。
※価格は税込み表記です。
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