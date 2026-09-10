NVIDIAはGPUだけでなく、その周辺の技術にも惜しみなく投資をしているが、その中にGeForce専用のディスプレー技術「G-SYNC」がある。初代G-SYNCは2013年に登場し、そこからゆっくりと進化してきたが、2024年のCESで発表された「G-SYNC Pulsar」が現時点の最新版だ。しかし、発表から2年も経つのに実際に製品が出たのは今年。G-SYNC Pulsarは難産だったといえる。



現時点のG-SYNC Pulsarディスプレーは27型WQHD（2560×1440ドット）、IPSパネル、リフレッシュレート360Hzというスペックは各社で共通している。G-SYNC Pulsarのすべてを利用するには「GeForce RTX 20シリーズ以降のGeForce※」を使い「DisplayPort」で接続する必要がある。

G-SYNC Pulsarはどこがスゴいのか？ NVIDIAはリフレッシュレート250Hz（つまり、250fps）でも実質1000Hz以上の「動き明瞭性（Motion Clarity）」を得られるとしている。下のサンプルはNVIDIAの資料によるものだが、どちらも「移動する物体をカメラ（眼）で追っている様子」を捉えたものだ。

NVIDIAは、G-SYNC Pulsarを利用することで動いている物体の視認性が向上すると訴えている。eSports性の強いFPSゲームだけでなく、一般的に高フレームレートが求められないストラテジーゲームでも効果が得られる、というのが同社の主張だ。

今回、筆者は幸運にもASUS製のG-SYNC Pulsarディスプレー「ROG Strix Pulsar XG27AQNGV（以降、XG27AQNGVと略）」を試す機会に恵まれた。本稿ではこのXG27AQNGVを通じて、G-SYNC Pulsarを検証していきたい。ただし、発色やOSD設定など、一般的なディスプレーのレビューではないのでご留意いただきたい。

とはいえ、従来のG-SYNCはなにを解決して、なにが解決できなかったのかを知らないと、G-SYNC Pulsarの目指すものを正しく理解することはできない。そこで、まずはG-SYNCという技術の背景からじっくり解説することにしよう。すばやく本題だけご覧になりたい方はこちらへ。