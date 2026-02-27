ASUS新型ゲーミングモニターは360Hz＆1ms対応、G-SYNC Pulsar搭載で価格は11万1420円

ASUS JAPANは2月27日、ゲーミングブランドのRepublic of Gamers（ROG）から、新たに「ROG Strix Pulsar XG27AQNGV」を4月17日より順次発売開始すると発表した。この新製品は27型QHD（2560×1440）ディスプレイに、NVIDIAのG-SYNC Pulsar技術を搭載したゲーミングモニターで、価格は111,420円。

「ROG Strix Pulsar XG27AQNGV」は、1ms（GTG）の応答速度と最大360Hzのリフレッシュレートを誇る、プロ用のeスポーツ向けモニターだ。内蔵するNVIDIA G-SYNCプロセッサーと次世代G-SYNC Pulsar技術の組み合わせにより、PCアップグレードを行うことなく、従来のLCDパネルに比べて最大4倍相当の有効モーション解像度を実現しているという。

さらにG-SYNC Ambient Adaptive技術が、環境光を検知して輝度と色温度を自動調整するため、視覚疲労を軽減しながらも鮮やかで自然な映像を提供する。そして、デュアルモード機能では、25型相当の表示領域にフルHDまたは2368×1332解像度の表示が可能で、プレイヤーが慣れた視野でのゲームプレイを可能にする。

詳細については、公式サイトにアクセスして確認することができる。