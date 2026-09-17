東京ゲームショウ2026レポート 第8回
ROGブース、ゲーミング全部盛り！ 最新PCからXbox Allyまで遊び倒せる【TGS2026特集】
2026年09月17日 12時00分更新
PCも携帯ゲーム機も周辺機器も！
ROGの最新ゲーミング環境を丸ごと体験
ROG（ASUS JAPAN）のブースは、とにかくゲーミング関連の展示が盛りだくさん。TGSを記念した特別モデルのゲーミングPCをはじめ、最新グラフィックスカード、Wi-Fiルーター、ゲーミングチェアなど、ROGブランドのハードウェアがズラリと並んでいた。
もちろん眺めるだけではない。ゲーミングPCを使った試遊コーナーも用意され、『ペルソナ3 リロード』や『DEATH STRANDING 2』、『プラグマタ』、『グランブルーファンタジー リリンク』などを実際にプレイ可能。最新のゲーミング環境で、気になるタイトルの動作や画面の美しさをじっくりチェックできる。
さらに、携帯型ゲーミングデバイス「Xbox Ally X20」での試遊も可能。デスクトップPCとはまた違ったスタイルでゲームを楽しめるため、「家では大画面、外では携帯機」といった遊び方をイメージしながら触れるのも面白い。
PC本体からパーツ、ネットワーク機器、チェア、携帯型ゲーム機まで、ゲーミング環境をまるごと見て、触って、遊べるのがROGブースの魅力。ROG製品が気になっている人なら、あっちもこっちも試したくなること間違いなしだ。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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