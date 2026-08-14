キャピキャピした可愛い女の子に見えて、本音は包み隠さずにしゃべるキャラクターが話題の大泉 凜（おおいずみ・りん）さんが、2nd DVD「雪とおりんとキミと」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月26日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
参加中の「ミスFLASH 2027」選考オーディションでは、セミファイナルステージを戦っているところだが、ファン獲得の意味でも絶好のタイミングでイベントが開催。1月に山形県の新庄市で撮影されたという2nd DVDは、高校生や義理の姉、インストラクターなど、チャプターごとに多彩な役柄で魅せる映像に仕上がっている。
――ロケはいかがでした？
【大泉 凜】 成人式の直前だったので、本当は肌管理をしたり髪を染めたかったのに、それもできずに雪の降る山形へ。めちゃくちゃ寒いなかで撮ってきました。そのまま地元（仙台）に帰省して参加した同窓会では、「仕事で忙しいんだよね」っていうアピールができましたけど（笑）。
――オススメは？
【大泉 凜】 制服姿で「一緒に外で雪遊びしようよ」と誘い出し、雪を投げ合ったりしてはしゃぐシーンです。着ぶくれして胸が大きく見えるし、水着よりも服を着ているほうが可愛いんじゃないかなって。「まだJKぜんぜんイケるじゃん！」とテンションを上げながら取り組めました。
――ほか注目は？
【大泉 凜】 旅館でバイトしている設定で、先輩（＝視聴者）と大浴場を掃除するところです。途中で服が濡れてしまい、「この際だから一緒に入っちゃいます？」と水着になって湯船に入ったりする展開になっています。水も滴るいい女が表現できました！
――参加中のミスFLASHの選考オーディションについても。
【大泉 凜】 しゃべるのは大好きですが、（選考項目の1つである）ライブ配信がちょっと苦手というか。無料で楽しめる配信が盛り上がってしまうので、（有料の）アイテムを投げてくれないんです。かなり厳しい状況ですが、ファイナリストを目指してがんばりたいです。
嘘がつけない大泉さんらしい状況説明であるが、ファイナリストに選出されれば、9月12日に開催される「お披露目・所信表明イベント ～ここまで来たら目指すはテッペン！ ファイナリストの主張～」に参加することに。ファンの応援次第だが、そのチャンスは十分にあるだろう。3rd DVD「とってもうるさいキミが好き」も9月10日にリリースされる。
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