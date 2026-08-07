アイドルグループ「metarium（メタリウム）」で活躍する桃乃ひめか（ももの・ひめか）さんが、ビジュアルマガジン「グラビアプレス Vol.19」（発行元：秀麗出版、定価：1500円）の掲載記念イベントを7月24日、神保町の書泉グランデで開催した。
担当カラーは名前そのままの桃色。2022年11月に発足したグループにおいて、「近代麻雀水着祭」などにも参加してグラビア活動でも人気を伸ばす桃乃さん。グラビアプレス掲載は初めてとなるが、「ひめちゃんのいる生活」をテーマに5月に都内で撮り下ろされたそうである。
――撮影はいかがでした？
【桃乃ひめか】 さわやかな印象の水色のビキニがあって、シャワールームで撮った大人っぽいローズピンク色の水着があって、髪型をツインテールにしたアイドルっぽい印象の写真とかも。デジタル写真集も出ているので、いろいろな姿が楽しめると思います。
――オススメは？
【桃乃ひめか】 白のワンピースを着て屋外で撮った写真が好きですが、ファンの方々からはシャワールームで見せた姿が「普段の雰囲気と違っていいね」と褒めていただいたので、そちらの写真もご覧になっていただきたいです。
――metariumの紹介も。
【桃乃ひめか】 歌声とかキャラとか、それぞれの個性がぜんぜん異なるメンバーが集まったグループです。私は桃色担当なのに、声が低くてカッコいいというギャップが持ち味かな（笑）。小柄なメンバーが多いので（162cmだけど）背が高く見えるところも注目してほしいです。
――今夏の目標は？
【桃乃ひめか】 夏といえばグラビア真っ盛りですし、（撮影会などに参加して）たくさん活動していけたらなと思っています。metariumもいろいろな夏フェスに参加するので、名前を広めて応援していただける方を増やしたいです。
現在、グループはワンマンツアー「すすめ！未来へちゃん！ ～新世界 歌謡SHOW～」で全国を巡っている最中。8月は川崎と仙台、9月は名古屋、10月はさいたま新都心と札幌で、11月14日の東京（鶯谷の東京キネマ倶楽部）がツアーファイナル。「ぜひ見に来てほしいです」と呼びかけた。
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