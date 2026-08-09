レースアンバサダーとして絶大な人気を獲得し、現在は女優業に力を入れている七瀬なな（ななせ・なな）さんが、1st写真集「みつめて。」（発行元：集英社、定価：3410円）の発売記念イベントを7月26日、HMV＆BOOKS SHIBUYAで開催した。

グラビアでも「令和の文化財級ボディー」というキャッチコピーで大活躍の七瀬さん。期待が高まるなかで発売された1st写真集は、タイのサメット島（リゾート地）とバンコク、そして地元の福井県という豪華なロケーションで撮り下ろしを敢行。表紙を見れば分かるが、肌の露出でも攻めている写真がある点がポイントである。

――ようやく1st写真集が出ましたね。

【七瀬なな】 ずっと目標にしていたし、その夢を叶えることできて本当にうれしいです。タイトルはマネージャーさんと飛行機のなかで考えたのですが、私と目が合ったら（ドキドキして）逸らしてしまうと言われることが多いので、「しっかり見つめてほしい」という気持ちを込めました。

――お気に入りは？

【七瀬なな】 3つありまして、まず挙げたいのがサメット島のビーチで撮った見開きショットです。美しい青空と寝転んだポーズがすごくよかったなと。次に挙げたいのが寝起きのショット。無造作な髪型で歯磨きしているイメージですが、素に近いと思います。

――3つ目は？

【七瀬なな】 地元の福井県で撮ったショットです。学生時代によく利用していた駅をロケーションに選ばせていただき、ツインテールでめちゃくちゃ笑顔を見せているところがお気に入りです。

――表紙も大胆で印象的ですね。

【七瀬なな】 ドキドキして緊張しましたが、タイの開放的な空気に触れたときに「絶対に最高の写真にするぞ！」という気持ちは固まっていたんです。ファンの方々には「こんなに脱ぐとは思わなかったよ」「でも、過去イチで素晴らしかった」という声をいただきました。

点数を付けるならの質問には、「100点満点で120点です」と返答。大満足の写真集が出せたことで今後の動向も気になるが、これからもグラビア活動は続けていくそうなので新たな発表に期待したい。