キャッチコピーは「みんなの嫁」。困り顔の癒し系グラドルとして大人気の木南美々（きなみ・みみ）さんが、8th DVD「甘えていいよ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：160分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月26日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
2025年秋からフリーランスで活動するようになった木南さんだが、DVDリリースはちょうど1年ぶり。ずっと待っていたファンは非常に多く、会場も満員の状態で木南さんの復帰を祝った。今春に埼玉県の長瀞（ながとろ）で撮影された8th DVDは、果たしてどうなっているだろうか？
――ロケはいかがでした？
【木南美々】 フリーランスになって初めてですし、大胆な衣装やシチュエーションに挑戦したので、自分の殻を破る作品になったと思います。ファンの方々にも「過去イチですごかった」と言われました。
――どんなシーンが楽しめますか？
【木南美々】 屋外でバドミントンをやったり、水着で川に入ったり、部屋で浴衣をはだけて誘惑してみたり。グラビアあるあるですが、金色のビキニで全身にオイルを塗るシーンも撮りました。
――オススメは？
【木南美々】 ジャケ写にもなってますが、お風呂場でシャワーを浴びるシーンです。なんと泡ブラに初挑戦。ホイップクリームみたいな泡をスタイリストさんが胸に乗せてくれたのですが、今作では一番の注目だと思います。
――これからの抱負も。
【木南美々】 12月に30歳を迎えたし、より大人の魅力を発信できるグラドルになりたいです。フリーランスなので自由な発想で仕事ができるし、自分がやりたいと思ったことを楽しみながら、「みんなの嫁」としてファンの方々を喜ばせたいです。
美しさと可愛さは以前と変わらないどころか、さらに輝きを増しているので、グラビア活動もしばらくは安泰といった印象。8月19日に2nd写真集「あなたに抱かれたい」の発売も控えており、9月13日に神保町の書泉グランデにてイベントも開催予定だ。
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