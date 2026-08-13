唯一無二の清楚感で圧倒的な人気を誇る五百木いお（いおき・いお）さんが、2nd DVD「すごいいお」（発売元：エスデジタル、収録時間：120分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

4月半ばに千葉県のほうで撮影された2nd DVDは、本人もSNSの事前告知で「前回よりさらにパワーアップした」と自信をのぞかせるほどの意欲作。グラビア界に新たなブームを起こそうと、「ハイレグとローライズ」をコンセプトにしているのが特徴である。

──おもしろいですね。

【五百木いお】 撮影会でファンの方々から腰まわりを褒めていただけることが多いですし、新たなハイレグの波を掴んでいこうかなと。チャプターごとにいろいろなハイレグ衣装で魅せる展開になっていますが、特にジャケ写の白のレオタードが、さわやかな色味で清楚だと思います。

──オススメは？

【五百木いお】 やっぱり制服姿です。今作では紐リボンのセーラー服と白のブラウスの2種類があるのですが、髪型をハーフツインにした後者のほうがお気に入り。ブラウスをはだけたときに見せる、淡いピンク色のランジェリーも可愛かったです。

──ほか注目は？

【五百木いお】 黒と赤、大人っぽい印象のチャイナ服があるところかな。髪型もお団子ヘアですし、スリットから太ももがしっかり見えている点もいいなあと。途中からのセクシーな展開も楽しんでほしいです。

──ところで、アイドルグループ「MelMi（メルミー）」の活動はいかがですか？

【五百木いお】 「TIF 2026」への出演を逃したのは悔しかったですが、休んでいたメンバー（野田ひとみさん）の復帰も決まったので、みんなで夏を駆け抜けていきたいです。

五百木さん個人としては、8月15日・16日のコミケ（C108）でスマホ向けRPG「ブラウンダスト 2」のブースにバニーガールとして登場するほか、9月7日発売の制服美少女誌「Cream 2026年10月号」の表紙に起用されることが決定。撮影会はすぐ満枠になるので、早めのチェックを心がけよう。