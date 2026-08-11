テレビ東京の深夜番組「じっくり聞いタロウ ～スター近況（秘）報告～」にレギュラー出演中の平井こと（ひらい・こと）さんが、3rd DVD「色んなことしようよ」（発売元：竹書房、収録時間：121分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月20日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

番組で「おじさん7人とシェアハウスしていた」という衝撃の過去を告白したり、ポールダンスの披露で注目を集めて、MVPに輝いたことでレギュラーの座を射止めた平井さん。グラビア活動も勢いに乗っているが、3rd DVDは南国リゾートホテルのプライベートコンシェルジュという役どころ。4月に沖縄で撮影された映像である。

――シーンの紹介を。

【平井こと】 自己紹介から始まって、お客様（＝視聴者）とビーチで遊んだり、洗車のお手伝いをしたり、寝室で「弊社のサービスです」と体をほぐしてあげたりします。朝に起こしてあげるはずが、逆に起こされてしまう展開もあります。

――オススメは？

【平井こと】 グレーのレオタードで柔軟ポーズを披露するシーンです。以前は体が硬かったのですが、（所属事務所の大先輩の）熊田曜子さんと一緒にポールダンスを始めて、すごく柔らかくなったんです。レオタード姿はSNSに投稿したら万バズだったし、ぜひチェックしてほしいです。

――ほか注目は？

【平井こと】 可愛いメイドに扮してご奉仕するところです。衣装のサイズがギリギリで、撮影中にズレて「あっ！」と言っちゃうことも……。大胆な動きはできませんでしたが、めったにお見せできない姿だという点を推したいです。

――暑くなってきましたが、今夏にやってみたいことは？

【平井こと】 きれいな星を見に行くというのがプライベートの目標です。屋久島とかに行ってみたいですね。お仕事だと沖縄には行ったし、プール撮影会などにも参加して、BBQオフ会もやったので、次の目標は雪ロケです！

数々のグラドルが一度はやってみたいと語る雪ロケは、やはり季節のこともあるので実現するのはもう少し先になるだろうか。所属事務所はグラビアで圧倒的な強さを誇るし、来年の春くらいまでには夢が叶えられるかもしれない。9月30日には、4th DVD「こと恋」もリリース予定だ。