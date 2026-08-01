剣道・水泳・クラシックバレエで鍛えたメリハリボディーが魅力の一ノ瀬みうる（いちのせ・みうる）さんが、1st DVD「はじめての誘惑」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま22歳の一ノ瀬さんは、スカウトをきっかけに今年からグラビア活動をスタート。「ミスアサヒ芸能 2026」選考オーディションにも参加し、セミファイナリストに選出される成果を上げた。待望の1st DVDは、2月に千葉県で撮影された映像である。

――どんな内容ですか？

【一ノ瀬みうる】 制服＆ルーズソックスで高校生になったり、黒いスーツを着てOLになったり、エステティシャンになって（視聴者を）癒してあげたり。チャプターごとにいろいろな役を演じているところが楽しめます。

――オススメは？

【一ノ瀬みうる】 可愛く撮れたと思うので、前開きタイプの競泳水着でお風呂に入るシーンです。エステティシャンになるところも、スカーフを巻いたユニフォーム姿が普段とは違う大人っぽさが表現できたので推したいです。

――ほか注目は？

【一ノ瀬みうる】 部屋でピンクのカーディガンを着てくつろぐシーンです。だんだん服を脱いでちょっとセクシーなランジェリーを披露するのですが、胸の形がきれいに出せていると思います。

――これからの抱負も聞かせてください。

【一ノ瀬みうる】 野球が好きでよく観戦に行くのですが、夢は始球式に出ること。そのために全力でがんばっていきたいです。好きなチームは東京ヤクルトスワローズです。

ずっと憧れているのは、タレントとして幅広く活躍する磯山さやかさん。実は一ノ瀬さんはフルートや乗馬、フィギュアスケートを特技に挙げていて、上品さを感じさせるところも魅力。2nd DVDリリースを含めて、新たな仕事の発表に期待が寄せられる。