SNSの総フォロワー数は85万人に！ 韓国でも知名度を上げている新海まき（しんかい・まき）さんが、5th DVD「溺れるほどに」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：135分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月19日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

韓国語が堪能な新海さんが、現地の生活を報告するYouTubeの「MAKI CHANNEL」も好評。新たな仕事への期待が高まるなかでリリースされた5th DVDは、2月に高知県で撮影されたもので、とある企業で働く会社員を演じている。

――四国ロケというのは珍しいですね。

【新海まき】 初めて行ったのですが、川と海がすごく美しかったし、魚が美味しくて毎晩お刺身をスタッフみんなで食べに行ってました。物語としては独身の部長（＝視聴者）との恋愛がテーマ。不倫ではありません（笑）。

――シーンとしては？

【新海まき】 仕事に疲れた部長を癒してあげようと、休日に旅館に行くという流れなんです。川原に遊びに出かけたり、汗をかいてお風呂に入ったりするうちに関係が深まっていきます。

――オススメは？

【新海まき】 夏っぽさもあるし、旅館で披露した浴衣姿が気に入っています。部屋でくつろぎながら部長の体をほぐしてあげるところが、キュンキュンするポイントだと思います。

――ほか注目は？

【新海まき】 ラストに収録されている寝室のシーンです。透け感のある白のランジェリーが、今作では一番セクシーな衣装じゃないかと。台本はほとんどなかったのですが、ちょっと甘える仕草とかが見どころです。

週刊プレイボーイによるデジタル写真集「欲望に駆られて」も6月末から配信がスタート。「ページ数が多くて見ごたえもあるし、チェックしていただけるとうれしい」とPR。それ以外にも「すごく楽しみなお仕事が決まっている」とも話していたので、詳細が発表される日を待ちたい。