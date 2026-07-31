7月12日で21歳に！ 破竹の勢いで人気を伸ばす入間ゆい（いるま・ゆい）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年8月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを7月18日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

創刊から34周年を迎えたCreamの「顔」と呼べる存在に成長した入間さんだが、なんと16号連続の起用で表紙・巻頭を飾るのは5度目。5月に都内のスタジオで撮り下ろされたものだが、副編集長の西永彩奈さんによれば激レアなショットもあるとか……。

――表紙は鉄板の制服ですね。

【入間ゆい】 珍しいブルーのリボンで清楚感が出ているのがポイントです。スタジオの外に出て撮ったりもしたのですが、曇り空だったので（日光が強すぎて）目が開かないということもなく、いい表情が出せました。

――お気に入りは？

【入間ゆい】 今回はツインテール＆白のビキニのページです。ツインテールは後ろで結んでハーフアップにしているのですが、自分ではできない（ヘアメイクさんがいるからこその）髪型。すごく可愛かったです！

――激レアだというのは？

【入間ゆい】 赤のスクール水着でお団子ヘアにして、おでこを出したショットです。普段はおでこを出さないので恥ずかしかったですが、ちょっと大人っぽい雰囲気になっていると思います。

――21歳になりましたが、誕生日はどう過ごしていたのですか？

【入間ゆい】 7月11日に前夜祭としてカラオケオフ会があって、当日はバースデー撮影会でファンの方々に祝っていただきました！ 年始に風邪を引いて大変だったので、21歳は健康に気を配りながら仕事をがんばります。

8月1日に9th DVD「もしも入間ゆいがカノジョだったら」のイベントがソフマップであるほか、8月4日～9日に初めての写真展「約束 あの日、あの場所で…。」の開催が決定。展示されている作品を購入することもできるので、多くのファンを集めそうだ。渋谷のギャラリー・ルデコにて。