ステーキ110gが980円！ お盆は肉だ、ペッパーランチへ

ステーキレストラン「ペッパーランチ」は、8月8日～16日の期間に「お盆キャンペーン」を開催します。

人気のステーキを期間限定価格で販売するほか、お盆限定セットやドリンク増量無料サービス、生ビールの値引きを実施します。

対象店舗はペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグ全店です。

■対象メニューでドリンク増量無料！

「ワイルドジューシーステーキ」（200g・300g・450g）で、Dセット（ライス、ドリンクM）のドリンクを無料でサイズアップできます。

ドリンクはMサイズからLサイズへの変更に加え、Mサイズ約3杯分の容量が楽しめる「でっかいサイズ」への変更も可能です。ライスは通常通り増量無料です。

・ワイルドジューシーステーキ200gお盆SPセット 2160円

・ワイルドジューシーステーキ300gお盆SPセット 2640円

・ワイルドジューシーステーキ450gお盆SPセット 3490円

■お手頃な限定サイズを展開＆対象メニューが限定価格に！

期間限定サイズとして「ワイルドジューシーステーキ110g」を980円の特別価格で提供。さらに、「ワイルドジューシーステーキ」150g～300gやBセット（ライス・味噌汁）などのメニューも値引きします。

・カットステーキ240gお盆SPセット 2340円

・ワイルドジューシーステーキ110g 980円

・ワイルドジューシーステーキ150g 通常1480円→1250円

・ワイルドジューシーステーキ200g 通常1760円→1520円

・ワイルドジューシーステーキ300g 通常2240円→2080円

・カットステーキ110g 通常1230円→980円

・限定ライス（普通）＆味噌汁（Bセット） 300円

・限定ライス（大盛）＆味噌汁（Bセット） 340円

・生ビール（中） 500円

店舗によって販売商品や価格、セット内容が異なります。また、110gステーキの取り扱い店舗では、テイクアウトもキャンペーン価格で利用できます。

お盆はステーキがお得！

ステーキをしっかり味わいたい人も、お得な価格で楽しみたい人も注目のキャンペーンです。特に、期間限定サイズの「ワイルドジューシーステーキ110g」は980円とお手頃価格で、ランチにもぴったり。

お盆期間限定のお得な内容なので、この機会に家族や友人と足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月8日

・終了日：2026年8月16日

※価格は税込み表記です。

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