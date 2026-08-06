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大規模な変更のレビュー効率や正確性を向上

脱・巨大プルリクエスト　GitHub公式の「スタック型プルリクエスト」が登場

2026年08月06日 11時00分更新

文● 福澤陽介／TECH.ASCII.jp

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GitHubのChangelogより

　GitHubは7月30日（米国時間）、大規模なコード変更を小規模な単位に分割し、レビューを効率化する「スタック型プルリクエスト」の機能をパブリックプレビューとして提供開始した。

　大規模なコード変更をひとつのプルリクエスト（PR）にまとめるとレビューに時間がかかる一方で、細かく分割すると変更の意図や全体像が把握しにくくなり、依存ブランチのリベース（rebase）作業なども負担になる。コーディングエージェントが大量のコードを生成するケースが増えたことで、この問題はより深刻化している状況だ。

　この問題を解決するのが、スタック型プルリクエストの手法だ。大規模なコード変更を、レビューしやすい複数の小規模なPRに分割。加えて各PRでは、依存関係やコンテキストを保持した状態でレビューできる。

　これまで、この手法を利用するには、GitHubを離れて外部ツールを使用する必要があった。今回、GitHubにネイティブ機能として実装され、以下の機能が利用可能になる。

・PRのUI上でスタック全体の構成を確認できるスタックマップ
・スタック全体に対するルールやCIの適用
・ワンクリックでの連鎖的なリベースの実行

　同機能によって、GitHub上で複数のPRやブランチを手作業で管理する負担を軽減しつつ、コード品質を維持することができるという。

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