888gのメガMAX盛り、1日限定。これで980円

「スパゲッティーのパンチョ」は8月8日、年に一度のお客様還元デーとして「パンチョの日メガMAX」イベントを全店で開催します。

今回は「8」が3つ並ぶ令和8年8月8日に合わせ、麺888gの「メガMAX盛り」を限定販売するほか、トッピング無料券や公式アプリの来店スタンプも通常の3倍にします。

888gの超大盛りが980円！

8月8日限定で、ナポリタンとミートソースを対象に、通常の「メガ盛り（600g）」を超える888gの超大盛り「メガMAX盛り」を販売します。

「メガMAX盛り」は、同程度の増量時価格となる有料追加時の麺量900g（1430円）と比べて、通常より3割以上お得に楽しめる価格としています。なお、一部店舗では通常価格が異なります。

▲ナポリタン メガMAX盛り980円

▲ミートソース メガMAX盛り980円

通常の3倍お得な特典も！

また、8月8日の来店時には、毎月8のつく日の「パンチョの日」で配布しているトッピング無料券を通常の1枚から3枚に増やします。

トッピング無料券は、次回以降に240円までのトッピング1品と交換できます。さらに、公式アプリの来店スタンプも通常の1つから3つ付与します。

一度のパンチョの夏祭りがさらに豪華に！

888gの「メガMAX盛り」に、トッピング無料券3枚や来店スタンプ3つと、8月8日ならではの特典がそろいます。

ボリュームたっぷりのナポリタンやミートソースを楽しみたい人は、この機会にパンチョへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月8日

※価格は税込み表記です。