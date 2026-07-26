透明感と抜群のスタイルで「奇跡の30歳」だと評判の末永みゆ（すえなが・みゆ）さんが、復帰第3弾となるDVD「あの日のつづき…」（発売元：エスデジタル、収録時間：119分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
8年の沈黙を破ってグラビア復帰したのは2025年12月。そこから半年ちょっとで復帰第3弾までリリースされるのだから、末永さんの人気が分かるというものだ。今回のイベントにもデビュー当時から応援を続ける多くのファンが集まった。
――どんな内容ですか？
【末永みゆ】 3月に沖縄でロケしたのですが、南国デートがコンセプトです。日焼け止めを塗ってビーチに行ったり、部屋で「ア～ン」とイチゴを食べさせてあげたり、バスルームで体を洗ってもらったりしました。ドキドキしながら楽しんでもらえると思います。
――オススメは？
【末永みゆ】 金色のビキニでポージングするところです。過去に「光沢水着なう ～全部キラキラ光沢水着～」という作品を出したことがあるのですが、金色のビキニはそれ以来。見比べてもらえるとうれしいです。
――可愛さが出せているのは？
【末永みゆ】 「高校生のときのやつを持ってきた」と制服を着てはしゃぐところです。制服を脱いだところがジャケ写になりました。白のビキニですが、靴下だけ残してあるのは（フェチに刺さる意味での）狙いです（笑）。
――大人らしさで挙げるなら？
【末永みゆ】 夜の寝室でイチャイチャするところです。ピチピチのノースリーブニットとスキニーのデニムパンツが色っぽいと思うし、服を脱いで紺色のランジェリーを披露するところも注目です。
――第4弾も期待しています！
【末永みゆ】 実は今回のロケ時、過去イチで太っていたので、いまパーソナルジムに通って体を絞っているんです。しばらくイメージDVDはお休みするつもりなので、また出せる日が来るまで見守ってほしいです。
第4弾への期待も高まるが、実はこのロケ時が過去イチで太っていたそうで、いまパーソナルジムに通いながら体を絞っている最中。「以前みたいに8年も空くわけじゃないですが、しばらくイメージDVDはお休みするつもりなので、また発表できる日が来るまで見守ってほしい」と語った。
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