コスプレイヤーとして活躍中の「まきほ」さんが、1st DVD「ナチュラルも恋して」（発売元：竹書房、収録時間：139分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
「東京ゲームショウ 2025」や「ニコニコ超会議 2026」では、大人気のPRG「勝利の女神：NIKKE」のコスプレで来場者の目を引いたまきほさん。ゲーム運営元が開催する「NIKKE グローバルクリエイターコンテスト」のコスプレ部門において、特別賞や優秀賞にも輝いており、その表現力が高く評価されている。所属事務所からの提案もあって、「若いうちに挑戦してみよう」とグラビアに進出することを決めたそうだ。
――どんな内容ですか？
【まきほ】 （視聴者の）彼女になって朝起こしてあげて、海辺のほうに遊びに出かけたり、運動で汗をかいてシャワーを浴びるという流れになっています。3月に千葉県の鴨川でロケしたのですが、肌寒かったのに常夏感のある映像に仕上がりました。
――オススメは？
【まきほ】 ジャケ写にも採用されていますが、コスプレイヤーのまきほらしく、メイドのコスプレでご奉仕するシーンです。逆バニー型のメイド服だったし、途中から（肌の露出で）攻めているのでご覧になってほしいです。
――ほか注目は？
【まきほ】 ピンクベージュ色のランジェリーで魅せる、夜の寝室のシーンです。全体的にしっとりした雰囲気になっていて、普段とは違うまきほの一面が楽しんでいただけると思います。
――グラビア進出を果たしましたが、これからの抱負も。
【まきほ】 憧れているのは「ねね」さん。コスプレイヤーとしての表現もですが、ポートレートやグラビアなど多彩に活躍されていて、ファン想いなところを尊敬しています。自分もファンの方々との交流を大切にして、またイベントが開催できるようにがんばります。
まだ撮影会にも参加したことはないけれど、挑戦したい気持ちはあるそうなので、「SNSをチェックしてもらえるとうれしいです」と呼びかけ。ファンクラブ「まきほのぺろーん道場」もあるので、気になった人はアクセスしてみよう。
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