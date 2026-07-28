ソフマップAKIBA アミューズメント館で恒例のトークイベント「コスマップ撮影会 vol.27」が7月16日に開催され、奥寺テーラ（おくてら・てーら）さん、愛Ris（あいりす）さん、あんずさん、クオンさん、七海うりん（ななみ・うりん）さんの5人が登場した。

前回でニ代目メインMCの空見みあ（そらみ・みあ）さんが卒業し、今回から奥寺さんが三代目に就任したのが大きなポイント。キャストの顔ぶれも大幅に変わり、七海さん以外はコスマップ初参加となった。衣装はドレスブランド「vanityME.（バニティー・ミ―）」で、各々のコメントは以下の通りだ。

【奥寺テーラ】 中国の小柔SeeU（シャオロウシーユー）さんに憧れてコスプレイヤーとしての活動を始めました。イベントに参加したり、写真集を出したりしながら今年で6年目。人前でのトークは初めてですが、声を褒めてもらえることが多いので、そこをお伝えできたらと思っています。

【愛Ris】 今日は福岡県からやって来ました！ ラムネ色のギンガムチェックの衣装が、さわやかで可愛いのでテンション爆上げです。普段は「異次元アイドル」を名乗ってソロで活動していますが、グラビアモデルとしては「桃尻プリンセス」でがんばっています。

【あんず】 「黒髪童顔、安定のあんず」をキャッチコピーに5年ほど活動しています。それ以上にみなさんに覚えていただきたいのが、マツダのRX-8に乗っていること、カワサキのNinja 500を最近買ったことです。クルマもバイクも大好き。ガンプラもよく作ります。やっぱりνガンダムがカッコいいと思います（笑）。

【クオン】 普段は会社員をしながら週末にコスプレイヤーをやったり、撮影会に参加しています。vanityME.のサイトを見て狙っていた衣装が着られて本当にうれしいです。トークではバシバシ突っ込みたいけれど、マイペースな性格なので突っ込まれるほう。そんなところもみなさんに楽しんでいただきたいです。

【七海うりん】 1年前のvol.14に出演して以来ですが、そのときとはぜんぜん違う小さな帽子と胸元のリボン、二の腕を隠せるデザインの衣装が気に入っています。最近はキャラコスに対するモチベーションも上がってきたし、ウィッグの前髪なども細部までこだわるようにしているので、今後の作品に注目してもらえるとうれしいです。

平日の開催だったが、SNSの総フォロワー数が約60万人の奥寺さんの人気もあって、会場にも多くのファンが殺到。YouTubeの「ソフマップLIVE」にもアーカイブされているので視聴してみよう。

今夏のスケジュールに関しては、奥寺さんが9月25日に人数限定のイベントを、愛Risさんが9月18日に6th写真集＆DVD「PeachMagic」をリリース。あんずさん、クオンさん、七海さんは8月15日・16日開催の夏コミ（C108）に参加予定だ。