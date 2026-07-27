福岡を拠点とする新グループ「ごちゃっと！」の赤色担当として活躍する小日向優花（こひなた・ゆうか）さんが、4th DVD「Newtopia」（発売元：エスデジタル、収録時間：120分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月12日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
アイドル歴が11年目で、グラビアでも引き合いの多い小日向さんは、グループでは男性ファンの心を掴むあざと可愛さが魅力の人気メンバー。3月に都内のスタジオで撮影された4th DVDは、幼なじみ（＝視聴者）との関係を描いた物語である。
――どんなシーンが楽しめますか？
【小日向優花】 バスケで汗を流してシャワーを浴びたり、文化祭のときに制服姿でメロンパンを食べたり、ベッドでイチャイチャを始めたりするシーンを撮りました。見どころ満載です！
――お気に入りは？
【小日向優花】 福岡出身なので博多どんたくをイメージし、和室で浴衣姿を披露するシーンです。スタイリストさんが鮮やかな色のものを用意してくれたのですが、イメージDVDで浴衣を着るのは初めて。少しずつ脱いでいく展開も含めてオススメです。
――大人っぽさが表現できたのは？
【小日向優花】 こちらも初めてになりますが、薄暗い部屋で金色のビキニを着てダンスをするところです。途中で体にオイルを塗っていくのですが、想像以上にキラキラ輝いて大人っぽく映っていました。
――ごちゃっと！の活動はいかがですか？
【小日向優花】 アイドルらしい可愛さも、ロック調のカッコよさも含めて、いろいろな要素が混ざっているのがグループ名の由来。現在のメンバーは3人ですが、研究生もいてこれから4人になる予定です。みなさんと盛り上がれる夏にしていきたいです！
ライブは週末が多いが、8月8日にZepp福岡で開催される「令和八年八月八日‐九州最大のアイドルフェス『祭』‐」が大きなイベント。総勢40組のグループがステージを盛り上げるので要チェックだ。
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