グラビア第一線に立ち続ける鈴木ふみ奈（すずき・ふみな）さんが、5thトレーディングカード「鈴木ふみ奈 ～COLORS～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを7月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

7月3日～5日に台北で開催されたイベント「TRE Taipei Red Expo」にも参加し、国境を越えて新規のファンを集めている鈴木さん。ほぼ年1回ペースで出ているトレカを楽しみにしている人も多く、今回も参加チケットはすぐに完売。その人気と継続力は、紛れもなくグラビア界No.1と言えるだろう。

――相変わらずの活躍ですね。

【鈴木ふみ奈】 台北のイベントでも「これにサインください」と（過去に発売された）カードを持ってくる現地や香港の方が結構いらっしゃって、すごくうれしかったです。5thトレカは3月に都内のスタジオで撮影したものになります。

――どんな姿が楽しめますか？

【鈴木ふみ奈】 いろいろなデザインの水着や大人っぽいガーターランジェリーなどで、王道のグラビアを表現したカードになりました。誌面の撮り下ろしや写真集よりも衣装のバリエーションが多いところがトレカならではの魅力ですね。

――お気に入りは？

【鈴木ふみ奈】 チェック柄のビキニに可愛い耳付きのファーハット（帽子）をかぶったカードです。ニックネームが「ふみにゃん」ですし、なんとなく猫に見えるところが気に入っています。水色のワンピース水着と破れたデニムを組み合わせたカードも斬新なので、ぜひご覧になってほしいです。

――グラビア活動も長くなりましたが、なにか思うことはありますか？

【鈴木ふみ奈】 今年に起こった大きな出来事といったら……（親友の）天木じゅんちゃんの卒業です。グラビアに対して最大限のリスペクトと感謝を込めてがんばってきたので、私がその気持ちを受け継いでいきたいと考えています。

撮り下ろしの機会も増えていて、FRIDAY編集部によるデジタル写真集「UPLOADED」も配信中。今夏にもまた良いお知らせができるそうだし、8月1日に大阪で所属事務所の主催でバースデー撮影会＆誕生会も執り行われるので要チェックだ。