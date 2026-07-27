OpenAIやGoogle、「オープンウェイトAI規制反対」の共同書簡に署名　Anthropicだけ参加見送り

オープンウェイトAIモデルへの性急な規制に反対する共同書簡に、当初は名前のなかったOpenAIやGoogleなどが相次いで署名した。主要AI開発企業ではAnthropicのみが署名していない状況となっている。

書簡「Open Weights and American AI Leadership」は、NVIDIAのジェンスン・ファンCEOが7月24日に自身初となるXへの投稿で公開したもの（参考記事）。当初はNVIDIA、Microsoft、Hugging Faceなど25の企業・団体が署名していたが、その後も賛同企業が増え、OpenAI、Google、xAIなども加わった。署名企業は50社規模へ拡大し、現在も追加が続いている。

ファンCEOは投稿で、「AIはあらゆる産業を変革し、すべての企業を支え、すべての国で構築される」と述べた。オープンウェイトモデルは安全性やサイバーセキュリティを強化し、各国・地域のAI主権を支える重要な存在だと訴えた。さらに「世界には最先端のクローズドモデルと最先端のオープンモデルの両方が必要だ」と主張している。

オープンウェイトモデルは学習済みの重み（ウェイト）を公開することで、企業や研究機関が自社環境で実行できるモデル。書簡では、こうしたモデルは競争を促進し、安全性の検証やセキュリティ強化にも貢献するとしている。