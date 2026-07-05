MSI新型「Claw 8 EX AI+ CG3EM」発売へ　8インチ携帯ゲーミングPCが120Hz＆32GB搭載

エムエスアイコンピュータージャパンは、インテル Arc G3 Extremeプロセッサーを搭載した8インチポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX AI+ CG3EM」シリーズの日本国内向けモデルを、7月29日より順次販売開始する。価格はオープン価格となっている。

「Claw 8 EX AI+ CG3EM」は、14コア14スレッド構成のインテル Arc G3 Extremeプロセッサーと、インテル Arc B390 GPU、32GB LPDDR5Xメモリを組み合わせたモデルだ。フルHDゲームを高フレームレートで楽しみやすい設計で、インテル XeSS 3によるAIアップスケーリングとマルチフレーム生成にも対応する。8インチWUXGAディスプレイは120Hz駆動で、動きの速いゲームでも滑らかな表示を狙える構成だ。

ゲーム用途だけでなく、Windows 11 Homeを採用することで、ビジネスアプリケーションや生成AIツールの利用にも対応する。Thunderbolt 4 Type-Cポートを2基備え、外部ディスプレイやドッキングステーション、高速ストレージとの接続も行いやすい。さらにWi-Fi 7、Bluetooth 6.0、電源ボタン一体型の指紋認証リーダーを搭載し、モバイルPCとしての利便性と安全性も確保する。

本体は80Whバッテリーを内蔵し、約785gの軽量設計を採用する。microSDカードリーダー、RGBバックライト搭載スティックとABXYボタン、背面マクロボタンなど、携帯型ゲーム機としての操作性にも配慮した仕様だ。自宅ではデスクトップ代替として、外出先ではポータブルゲーム端末として使い分けやすい点が特徴という。

なお、発売にあわせて「Claw 8 EX AI+ 延長保証」キャンペーンも実施。対象期間は7月29日から10月29日までで、対象製品を購入し、MSIメンバーセンターで製品登録のうえレビュー投稿を行うと、MSI製品保証が6ヵ月延長される。