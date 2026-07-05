MSIノートPCセール開催　Core i7・RTX搭載モデルなど人気機種が最大17％OFF

エムエスアイコンピュータージャパンは、MSI公式オンラインショップとMSIストア楽天市場店で販売中のMSIノートPCを対象に、7月21日から8月3日23:59までセールを実施する。対象はビジネス向け、日常使い向け、ゲームや高負荷作業向けまで幅広く、価格は型番ごとに最大17％OFFとなる。

今回のセールでは、携帯性と処理性能のバランスを重視した14インチのModern-14-F1MXG-5223JP、薄型・軽量ながらRTX 3050を備えるThin-15-B13UC-6113JP、Core i7とRTX 5050を搭載するKatana-15-HX-B14WEK-1161JPなどが対象となる。いずれもWindows 11 Homeを採用し、メモリ16GBとSSD 512GBを中心とした構成で、仕事から学習、映像視聴、ゲームまで用途に応じて選びやすい内容だ。

価格面では、Modern-14-F1MXG-5223JPがメーカー希望小売価格169,800円から139,800円へ17％OFF、Thin-15-B13UC-6113JPが144,800円から119,800円へ17％OFF、Katana-15-HX-B14WEK-1161JPが219,800円から189,800円へ13％OFFとなる。さらに、Modern-15-F1MXG-5213JPは155,800円から134,800円へ13％OFF、Cyborg-15-B2RWEKG-6699JPは223,800円から199,800円へ10％OFF、Thin-15-B13VE-6112JPは189,800円から169,800円へ10％OFFだ。

購入はMSI公式オンラインショップまたはMSIストア楽天市場店で行うことができ、各製品ページからそのまま注文できる。なお、対象商品の在庫がなくなり次第セールは終了するため、気になる機種がある場合は早めの確認が必要だ。