Copilot+ PC対応のMSI製ミニPCが登場　4画面出力対応「Cubi NUC AI+」発売へ

エムエスアイコンピュータージャパンは7月24日より、Copilot+ PC対応のミニPC「Cubi NUC AI+ 3MG-026JP」を販売開始する。価格は24万1000円前後の見込み。インテル Core Ultra 5 322を搭載し、最大4画面出力、Thunderbolt 4、2.5GデュアルLAN、指紋認証やTPM2.0などを備え、業務効率化と高い拡張性を求める法人利用に向く製品だという。

エムエスアイコンピュータージャパンが投入する「Cubi NUC AI+ 3MG-026JP」は、Windows 11 Proを搭載したCopilot+ PCとして、メール作成や資料要約、翻訳、画像生成といったAIアシスタント機能を活用しやすい点が特徴だ。キーボードにはCopilotボタンを備え、AI機能へすばやくアクセスできる設計となっている。

処理面ではインテル Core Ultraシリーズ 3プロセッサーを採用し、ビジネスに必要な性能と省エネ性能の両立を狙う構成だという。さらに、Thunderbolt 4×2とHDMI 2.1×2により最大4画面出力に対応し、複数ウィンドウを使う業務やデータ監視、会議と作業を並行する環境で力を発揮する。

セキュリティ面では指紋認証、TPM2.0、ケンジントンロックを搭載し、法人導入で重視される保護機能を確保する。通信は2.5G LAN×2と6GHz帯の無線通信に対応し、MLOにも対応することで安定したネットワーク接続を目指す設計だという。

本体はケーブル脱落防止クリップを備え、設置後の使い勝手にも配慮した点がポイントだ。