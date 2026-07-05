業務用でも144Hz！ MSI「PRO MP241 E14V」登場、23.8インチで1万円台
エムエスアイコンピュータージャパンは7月23日、ビジネス向けモニター「PRO」シリーズの新製品として、23.8インチの「PRO MP241 E14V」と21.45インチの「PRO MP225 E12L」を発表した。PRO MP241 E14Vは7月23日から販売を開始し、PRO MP225 E12Lは7月30日から販売を開始する。価格はPRO MP241 E14Vが1万4800円前後、PRO MP225 E12Lが1万2800円前後の見込み。
PRO MP241 E14Vは、23.8インチのフルHDパネルに144Hzの高リフレッシュレートを備え、一般的な60Hzモニターよりも滑らかな映像表示を実現する。応答速度も高速で、スクロールやウィンドウ移動時の残像感を抑えやすい設計だ。長時間の作業を見据え、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルを採用し、目の負担軽減にも配慮する。
さらに、台座にはスマートフォンを置ける窪みを設け、着信や通知を手元で確認しやすい。Eye-Q Check機能では、目の疲労度合いを3項目で確認でき、休憩の目安を把握しやすい。VESA100にも対応し、モニターアームや対応ミニPCの取り付けでデスク周りをすっきりまとめやすい点も特徴だ。
PRO MP225 E12Lは21.45インチ、120Hz駆動のコンパクトモデルで、設置スペースが限られる環境にも向く。2機種とも業務向けながら、表示の滑らかさと視認性を両立した点が強みだ。
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