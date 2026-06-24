MSI、320Hz駆動のWQHDゲーミングモニター「MAG 274QPF X32」発売へ

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター新製品「MAG 274QPF X32」を7月24日より販売開始する。価格は5万400円前後の見込み。WQHD解像度と320Hzの高リフレッシュレートを両立し、競技性の高いゲームを意識した設計が特徴だ。

「MAG 274QPF X32」は、2,560×1,440ドットのWQHD表示に対応するRAPID IPSパネルを採用するモデルだ。応答速度は0.5ms（GTG、最小値）で、FPSやレースゲームのように動きの速い場面でも残像を抑えやすい構成となる。さらにDisplayHDR 400にも対応し、明暗差のある映像表現で臨場感を高める仕様だ。

ゲーマー向け機能としては、24.5インチモードを搭載する点が目を引く。画面全体を素早く視認したい競技系タイトルで有効とされ、ナイトビジョン、AIビジョン、G-SYNC Compatibleにも対応。加えて、アンチフリッカーとブルーライトカット機能を備え、長時間のプレイでも目への負担を抑えやすい設計だ。