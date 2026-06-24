MSI「Roamii BE」購入者に最大5,000円分のえらべるPay 先着60名限定
エムエスアイコンピュータージャパンは、8月1日から「夏のネット環境向上キャンペーン」を開催する。対象となるのはMSI製メッシュルーター「Roamii BEシリーズ」で、購入期間は7月3日から8月31日、応募期間は8月1日から9月7日までとなる。先着60名に最大5,000円分の「えらべるPay」を進呈するキャンペーンだという。
対象製品は「MSI Roamii BE Pro -2Pack」と「MSI Roamii BE Lite -2Pack」の2機種で、前者には5,000円分、後者には3,000円分の「えらべるPay」が付与される。なお、「Roamii BE Lite -1Pack」は対象外だ。購入できるのは正規代理店取り扱いの新品に限られ、アウトレット品、中古品、リファービッシュ品、並行輸入品、展示品は対象外。
「えらべるPay」はギフティが提供するデジタルギフトで、会員登録やアプリのダウンロードを行わずに利用できる点が特徴だ。受け取ったギフトポイントの範囲内で、複数のスマホ決済サービスポイントから好きなものを選べる仕組みとなる。キャンペーン応募は、MSIオンライン製品登録センターにログインし、キャンペーンを選択したうえで製品登録と必要事項の入力を行う流れだ。
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