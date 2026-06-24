MSI、31.5インチ湾曲WQHDゲーミングモニター「MAG 325CQPF E18」を7月24日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター新製品「MAG 325CQPF E18」を7月24日に発売する。『MAG』シリーズの新モデルとして、31.5インチの1,000R湾曲RAPID VAパネル、WQHD解像度、180Hzリフレッシュレート、0.5ms（GTG、最小値）の応答速度を備え、没入感と高速描画の両立を狙ったゲーミングモニターだ。価格は4万7100円前後の見込み。

最大の特徴は、視野に近い1,000Rの湾曲率を採用した31.5インチ大画面パネルだ。画面の端まで自然に視線を届けやすく、長時間プレイ時の集中維持にもつながるという。解像度は2,560×1,440のWQHDで、フルHDよりも情報量が多く、ゲームだけでなく映像視聴や作業用途でも高精細な表示を期待できる。

ゲーム向け機能も充実する。180Hzの高リフレッシュレートは、FPSやレースゲームのような動きの速い場面で滑らかな映像表示を支える。応答速度は0.5ms（GTG、最小値）で、RAPID VAパネルの高速駆動により残像感を抑えたプレイを目指す設計だ。さらに、FreeSync、ナイトビジョン、AIビジョンに対応し、映像のカクつきや暗所の見づらさを軽減する工夫も盛り込まれている。

利便性の面では、PIPおよびPBPに対応し、ゲーム機とPCを同時に表示したり、子画面で動画を再生したりするマルチタスク運用が可能。加えて、アンチフリッカー機能とブルーライトカット機能を備え、目への負担を抑えながら使いやすさを高めている。