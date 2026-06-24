MSI、2種類のノイズキャンセリング搭載「MAESTRO 500 WIRELESS BLACK」発売　90時間駆動で9,980円

エムエスアイコンピュータージャパンは、ワイヤレスヘッドセット「MAESTRO 500 WIRELESS BLACK」を7月24日に発売する。価格は9,980円で、ゲームやWeb会議、ボイスチャットまで幅広い用途を想定したモデルだ。

本製品の大きな特徴は、外部の雑音を抑えるアクティブノイズキャンセリングと、マイクに入る周囲音を抑える環境ノイズキャンセリングの両方に対応する点だ。音楽やゲームの世界に集中しやすいだけでなく、通話時の声もクリアに届けやすいという。さらにフリップ式マイクを採用し、マイクを上下するだけで自動でON/OFFを切り替える仕様だ。

バッテリー駆動時間は最大90時間。長時間のプレイや連続したオンライン会議でも、充電回数を抑えながら使いやすい。接続方式は2.4GHz、Bluetooth、3.5mm有線に対応し、USB Type-Cは充電用だ。有線接続時はマイク非対応となる点に注意したい。対応OSはWindows 11。

製品仕様は、40mmスピーカーユニット、周波数特性20-40,000Hz、感度110±3dB at 1kHz、インピーダンス36Ω±15%だ。マイクは環境型ノイズキャンセリング対応で、周波数特性は100-10,000Hz。本体サイズはおよそ幅187.8×奥行197.6×高さ79.3mm。重量はおよそ0.28kgとなる。ゲーミング用途に加え、在宅ワークや日常の通話用途にも向く一台だ。