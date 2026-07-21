アイドルグループ「IQ99（アイ・キュー・キューキュー）」で活躍する猫好 杏（にゃんはお・あんず）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年8月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを7月11日、神保町の書泉グランデで開催した。
小学生のころからAKB48の前田敦子さんに憧れていたという猫好さんは、2024年6月にグループに加入した最も新しいメンバー。そのころから撮影会モデルをやっていたそうだが、前号のCreamで待望のグラビアデビュー。好評につき再起用されることが決まり、初めてのイベント開催が実現した。イベント参加特典としては、特製フォトパネル（5冊購入）と特製アクリルキーホルダー（7冊購入）が用意された。
――撮影はいかがでした？
【猫好 杏】 6月に都内のスタジオで行なわれたのですが、前号でCreamさんらしいポージングや可愛い魅せ方を（副編集長の西永彩奈さんに）教えていただけたし、緊張せずに楽しくカメラと向き合えました。すごく勉強になったので、撮影会でも活かせそうです。
――制服を着てみた感想は？
【猫好 杏】 普段は着ることがないので、ちょっとワクワクしました。IQ99のメンバーにも可愛いと言ってもらえたし、まだまだ……あと10年くらい着られるようにがんばりたいです。
――オススメは？
【猫好 杏】 メイド水着のページです。サイズ感がギリギリでしたが、腰まわりやお尻が普通の子よりもむっちりしているので、特にバックショットに注目していただけるとうれしいです。実はコンプレックスだったのですが、チャームポイントに変えている点を推したいです。
――IQ99についても聞かせてください。
【猫好 杏】 キャッチコピーは「やっぱり！ぼくらと生きるしかないって」で、いま5人で活動しています。メンバーのなかでは一番の後輩ですし、常にイジられている感じです（笑）。今夏もライブがいっぱいあるので、みなさんと思い出を作りたいです！
8月18日に渋谷clubasiaにて、「IQ99 7周年祭」が開催されることも決定。「7周年なので7組が参加する対バンライブになる予定です。小学生のころからチアダンスをやっていたし、バキバキに踊れるのでぜひ観に来てほしいです」とPR。可愛い顔とグラビア映えするボディーの持ち主なので、次号の掲載も期待したいところだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります