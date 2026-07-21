アイドルグループ「IQ99（アイ・キュー・キューキュー）」で活躍する猫好 杏（にゃんはお・あんず）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年8月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを7月11日、神保町の書泉グランデで開催した。

小学生のころからAKB48の前田敦子さんに憧れていたという猫好さんは、2024年6月にグループに加入した最も新しいメンバー。そのころから撮影会モデルをやっていたそうだが、前号のCreamで待望のグラビアデビュー。好評につき再起用されることが決まり、初めてのイベント開催が実現した。イベント参加特典としては、特製フォトパネル（5冊購入）と特製アクリルキーホルダー（7冊購入）が用意された。

――撮影はいかがでした？

【猫好 杏】 6月に都内のスタジオで行なわれたのですが、前号でCreamさんらしいポージングや可愛い魅せ方を（副編集長の西永彩奈さんに）教えていただけたし、緊張せずに楽しくカメラと向き合えました。すごく勉強になったので、撮影会でも活かせそうです。

――制服を着てみた感想は？

【猫好 杏】 普段は着ることがないので、ちょっとワクワクしました。IQ99のメンバーにも可愛いと言ってもらえたし、まだまだ……あと10年くらい着られるようにがんばりたいです。

――オススメは？

【猫好 杏】 メイド水着のページです。サイズ感がギリギリでしたが、腰まわりやお尻が普通の子よりもむっちりしているので、特にバックショットに注目していただけるとうれしいです。実はコンプレックスだったのですが、チャームポイントに変えている点を推したいです。

――IQ99についても聞かせてください。

【猫好 杏】 キャッチコピーは「やっぱり！ぼくらと生きるしかないって」で、いま5人で活動しています。メンバーのなかでは一番の後輩ですし、常にイジられている感じです（笑）。今夏もライブがいっぱいあるので、みなさんと思い出を作りたいです！

8月18日に渋谷clubasiaにて、「IQ99 7周年祭」が開催されることも決定。「7周年なので7組が参加する対バンライブになる予定です。小学生のころからチアダンスをやっていたし、バキバキに踊れるのでぜひ観に来てほしいです」とPR。可愛い顔とグラビア映えするボディーの持ち主なので、次号の掲載も期待したいところだ。